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استعراض ضوابط الإشراف على المضادات الحيوية بحلقة عمل

الأربعاء 28 أغسطس 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نظَّمتْ المديرية العامة للتموين الطبي -مُمثلة بدائرة الرعاية الصيدلانية- أمس الأربعاء، حلقة عمل بعنوان "الإشراف على المضادات الحيوية"؛ وذلك في إطار تفعيل برامج التعليم المهني المستمر.

وتتضمَّن الحلقة قيامَ صيادلة من الكوادر الوطنية والعاملين بهذا المجال بوزارة الصحة، بتدريب 25 صيدليا من الصيادلة العاملين بالوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وتنعقدُ هذه الحلقة ضمن الفعاليات التعليمية المعتمدة للخطة التدريبية السنوية للعام 2019، وهي معتمدة من قبل المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وتسلط الضوء -على مدار يومين- على عدة محاور؛ منها: الأسباب الداعية لتطبيق البرنامج وأثره على مقاومة البكتيريا، ومناقشة مبادئ الاشراف على المضادات الحيوية والإيجابيات والسلبيات المترتبة على تطبيقها، ومناقشة المقاييس المستخدمة في الإشراف على المضادات الحيوية، ودور تطبيق السياسة الوطنية للمضادات الحيوية الصادرة عن وزارة الصحة على برنامج إدارة المضادات الحيوية.

وتأتي الحلقة كإحدى الخطوات الموجَّهة لتدريب الصيادلة في الوحدات الصحية لترشيد استهلاك المضادات الحيوية؛ مما يُقلِّل من المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية للحفاظ على فاعليتها وتحقيق سلامة المرضى.

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