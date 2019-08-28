"أوريدو" توسع تغطية "سوبر فايبر" بصحار

صحار - الرؤية

وسعت Ooredoo تغطية خدمتها للإنترنت المنزلي "سوبر فايبر" لتصل إلى آلاف السكان في منطقة الهمبار في صحار. وابتداءً من 28 ريالا عُمانيا شهرياً وسرعة تصل إلى 1 جيجابت/ثانية، أصبح بإمكان العملاء الاستمتاع بإنترنت دون انقطاع وبسرعات عالية عند تشغيل مقاطع الفيديو والتنزيل والتحميل، ودقائق مكالمات غير محدودة للخط الثابت وخصومات على تعرفة المكالمات الدولية.

ويمكن للمقيمين في المناطق التي تمّت تغطيتها مؤخراً الاشتراك في باقات "سوبر فايبر" من خلال إرسال صورة من البطاقة الشخصية وموقع المنزل على تطبيق واتس آب للرقم 95103000 أو الاتصال بالشركة على الرقم 1514.

ومن خلال شبكتها المتنامية وفائقة السرعة، قامت Ooredoo بتعزيز باقات سوبر فايبر للإنترنت المنزلي "20 ميجابت في الثانية" حيث أصبح بإمكان العملاء المشتركين بعقد لمدة 12 شهرا الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الإضافات للاستمتاع بسرعات عالية تصل إلى ضعفين أو ثلاث أو أربع أضعاف للبقاء على اتصال لفترة أطول بقيمة مخفضة عند التصفح أو تشغيل مقاطع الفيديو.