بنك مسقط ينفذ استراتيجية ناجحة لتحقيق تطلعات الزبائن وتعزيز ريادته للقطاع المصرفي

مسقط - الرؤية

يواصل بنك مسقط ريادته في مجال الابتكار وتقديم التسهيلات المصرفية وطرح الخدمات والمزايا الحصرية التي تقدم قيمة مضافة لزبائن الأعمال المصرفية المميزة (الخاصة وأصالة والجوهر) ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

ونظم بنك مسقط زيارة لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين أمس للاطلاع على مركز الأعمال المصرفية الخاصة ومركز أصالة والتعرّف على نوعية الخدمات والتسهيلات التي تقدمها هذه المراكز لزبائن البنك كنموذج للمراكز الأخرى المنتشرة في محافظات السلطنة. وتمّ تقديم عرض توضيحي لتسليط الضوء على الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك في هذا المجال وتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالأعمال المصرفية المميزة.

وقال عبدالناصر الرئيسي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط: مع تدشين بنك مسقط الرؤية الجديدة "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم" بهدف مواكبة التطورات والمستجدات في القطاع المالي وتسلّط الضوء على عدد من الأولويات أهمّها التركيز على الزبائن، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، والإبداع والمرونة والحفاظ على موقعنا الريادي في القطاع المصرفي فإنّ البنك يحرص على ترجمة هذه الرؤية وتحقيق أهدافها لمصلحة الزبائن، حيث نؤمن بأنّ هذه الرؤية ستحافظ على موقع البنك الرائد عبر تقديم خدمات مصرفية مبسطة ومتكاملة، فهي تنطلق من أهميّة تجربة الزبائن ومدى رضاهم عن الخدمات والمنتجات التي نقدمها لهم.

وأكد الرئيسي أنّ الاستراتيجية التي أطلقها البنك في مجال الأعمال المصرفية المميزة تحقق نجاحا كبيرًا بشهادة الزبائن من خلال اللقاءات المتواصلة التي ننظمها في كافة محافظات السلطنة وتهدف إلى توفير مختلف التسهيلات المصرفية وتوفر الخدمات والمزايا التي تلبي احتياجاتهم وتحقق رغباتهم وتطلعاتهم وفي نفس الوقت تحقق لهم قيمة مضافة في حياتهم اليومية.

وأوضح الرئيسي أنّ الأعمال المصرفية المميزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي الأعمال المصرفية الخاصة والأعمال المصرفية المميزة " أصالة" والأعمال المصرفية الحصرية "الجوهر" وكل قسم من هذة الاقسام يقدم مزايا وخدمات وتسهيلات مختلفة لزبائنه.

ويتمتع زبائن الأعمال المصرفية الخاصة من بنك مسقط بمجموعة من الخدمات، أبرزها تخصيص مدير علاقات خاص للزبائن يساعدهم على تنمية استثماراتهم وتقديم الاستشارات لتنمية الثروات حيث يتمتع بنك مسقط بوجود فريق عمل ذي خبرة في هذا المجال يقدم الاستشارة في الخدمات المالية والائتمانية، كما يحرص قسم الخدمات المصرفية الخاصة على مساعدة الزبائن في تعزيز مفهوم الادخار والتوفير وعلى الودائع الثابتة والحسابات الجارية وتقديم التسهيلات المصرفية المختلفة ومن بينها تسهيلات القروض. كما يتمتع زبائن الأعمال المصرفية الخاصة بدخول صالات المطار في أكثر من 1000 مطار حول العالم، ويحصلون على التأمين أثناء السفر مجاناً وخدمات على مدار الساعة.

ويقدم بنك مسقط لزبائن الأعمال المصرفية الخاصة خدمات وتسهيلات متعددة ومنها الحصول على أعلى سحب نقدي يومي من خلال استخدام بطاقة فيزا البلاتينية للخصم المباشر وعبر أجهزة الصراف الآلي، كما يمكن التسوّق في المراكز التجارية وغيرها من المحلات على مستوى العالم والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها البطاقة لزبائن الأعمال المصرفية الخاصة.

وتقدم بطاقة فيزا انفنيتي الائتمانية الحصول على ميزة استرداد نقدي بنسبة 1% من المشتريات أثناء التسوق كمكافأة مستحقة على جميع المعاملات المصرفية وعلى عروض وخصومات خاصة من منافذ تجارية مختارة، كما يقدم بنك مسقط لزبائن الأعمال المصرفية الخاصة فرصة التمتع والاستفادة من الخدمات والتخفيضات التي يقدمها حوالي 70 مطعماً فاخراً بدولة الامارات العربية المتحدة إضافة إلى أكثر من 900 فندق حول العالم عند استخدام بطاقة فيزا انفنيتي الأئتمانية وبطاقة أصالة سيغنتشر الائتمانية.

ويحصل الزبون على عدد من الخدمات والمزايا المجانية وهي افطار مجاني وخدمة الواي فاي المجاني وترقية الغرف عند طلب الزبون، وأسعار تنافسية على الغرف وقسائم مجانية للأغذية والمشروبات في المطاعم كما يحظى زبون أصالة بمعاملة كبار الشخصيات والسماح بمغادرة الفندق عند الساعة الثالثة، علما أنّ زبائن الأعمال المصرفية الخاصة لديهم الفرصة للدخول في سحوبات المزيونة المستمرة طيلة العام والفوز بالجوائز المالية المثيرة.

أمّا زبائن الأعمال المصرفية المميزة "أصالة" فيتمتعون بميزة تخصيص مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة وطوال الأسبوع، وكذلك تخصيص مراكز أصالة لإنهاء معاملات زبائن أصالة في أكثر من 32 مركزاً في كافة أنحاء السلطنة، وتخصيص مديري علاقات الزبائن؛ ويعد أكبر فريق مديري علاقات في السلطنة مخصصا لزبائن الأعمال المصرفية المميزة يقومون بإدارة الحسابات وإنهاء كافة المعاملات إضافة إلى خدمة المسار السريع في أكثر من 90 فرعا من فروع بنك مسقط والتي لا يوجد بها مركز لأصالة.

ومن بين الخدمات التي تقدم لزبائن أصالة توفير تأمين سفر متعدد الرحلات مجاني وغير محدود لحامل بطاقة أصالة وأفراد عائلته من الدرجة الأولى كما يوفر بنك مسقط موقعا إلكترونيا يسهل ويقوم بتوفير الوقت على زبون أصالة يشمل حجز موعد مدير علاقات أصالة وطلب المنتجات وإرسال الاستفسارات عبر الموقع وغيرها من الخدمات التي يوفرها الموقع، كذلك يقدم بنك مسقط للزبائن الحصول على بطاقة أصالة فيزا سيغنتشر الائتمانية والتي توفر خدمات استخدام قاعات انتظار كبار الزوار بمختلف المطارات الدولية وتقديم مزايا حصرية أثناء السفر كذلك الحصول على التأمين ضد الحوادث الشخصية وتوفير خدمة النقل في مطار مسقط الدولي، كما يمكن التسوق في المراكز التجارية وغيرها من المحلات والمطاعم على مستوى العالم والحصول على تخفيضات مع توفير خدمة التوصيل مجانا من وإلي المطار.

وتعزيزاً لخدمة الزبائن يقدم بنك مسقط لزبائن الأعمال المصرفية الحصرية (الجوهر) مجموعة من الخدمات الحصرية من بينها خدمة المسار السريع لإنجاز المعاملات البنكية في أكثر من 90 فرعا من أفرع البنك المنتشرة في كافة محافظات السلطنة والاستفادة من التسهيلات المصرفية التي تقدمها بطاقة الجوهر البلاتينية للخصم المباشر وبطاقة الجوهر فيزا البلاتينية الائتمانية التي صممت لتوفير السهولة والخصوصية وبمميزات من بينها أنها تقبل في كافة دول العالم مع مجموعة من الخدمات والمزايا.

ويحرص فريق العمل في دائرة الأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط على عقد اللقاءات والاجتماعات الدورية مع الزبائن بهدف تبادل المعلومات ومعرفة الآراء والمقترحات وتجربتهم مع الخدمات والتسهيلات والمزايا التي يقدمها البنك.