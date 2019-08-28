أمير الكويت يستلم رسالة سعودية

الكويت - الوكالات

استقبل أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان "اليوم الأربعاء، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء السعودي، تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والوفد المرافق له.

ونقل الوفد إلى أمير الكويت رسالة شفوية من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، تضمنت خالص تهانيهما بتعافيه من العارض الصحي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

​وحمل أمير الكويت الوفد السعودي تحياته وتقديره للملك سلمان وولي عهده، وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام العافية.

وكان الديوان الأميري الكويتي قد كشف في الـ18 من الشهر الجاري أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، في حين لم يظهر أمير الكويت بعد تعافيه في أي مناسبة أو وسيلة إعلام.