تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تواجد السحب المتوسطة على أجزاء من محافظة ظفار وانتشار السحب المنخفضة على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب مع نشاط سحب الخريف على سواحل وجبال محافظة ظفار.

وأضافت أن الطقس غائم جزئيًا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع احتمال تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 42/ 29 وفي مدينة صلالة 30 / 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 44 درجة في ولايتي عبري وهيما وفي فهود وأدناها 15 درجة في جبل شمس.