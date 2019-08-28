الأربعاء, 28 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:29 م بتوقيت مسقط

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تواجد السحب المتوسطة على أجزاء من محافظة ظفار وانتشار السحب المنخفضة على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب مع نشاط سحب الخريف على سواحل وجبال محافظة ظفار.

وأضافت أن الطقس غائم جزئيًا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع احتمال تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق  الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 42/ 29 وفي مدينة صلالة 30 / 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 44 درجة في ولايتي عبري وهيما وفي فهود وأدناها 15 درجة في جبل شمس.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 أغسطس 2019

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المزيد

17 أغسطس 2019

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المزيد

20 أغسطس 2019

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المزيد

26 أغسطس 2019

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

عبري تحتضن الجولة التعريفية الأولى بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب".. 18 سبتمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

إسناد أول العقود الإنشائية بمدينة "خزائن" الاقتصادية بقيمة 9.2 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

بلدية مسقط: إزالة 68 حيازة بقريات خلال 7 سنوات

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس مجمع الفراهيدي.. أول مشروع سكني للطلبة في مسقط

الاقتصاد - محلي

شاهد .. ملثمو فيديو "السرقة والخطف" في قبضة الشرطة

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة