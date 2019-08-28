الأربعاء, 28 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

راعي غنم

الأربعاء 28 أغسطس 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

راعي غنم


تامر الهلالي| مصر

سرت في الحياة كما يجدر برجل تحاربه أقداره
لم اتخل يوماً عن القتال
لم أشكُ ولم أشُك في أني سأموت وأنا أقاتل

أقر الآن أن الانسحاب كان أفضل
كان أفضل أن ارعى بعض أغنام هربت من قسوة الحرب
وأروي بعض القصص المسلية لرمال الصحراء من ناي صغير
 

كان أفضل أن أنفق بقية الأيام عن بعض النسوة اللائي يبحثن عن مضاجعة سريعة
 وقصة لا يزيد عمرها عن ليلة واحدة
ان اشتري بعض العرق لأسكر نفسي والأيام والناي
و لو تبقى لدي ما تيسر من مال
ساوصي أحد الأصدقاء القادمين من عواصم لا تطحنها الحرب
أن يشتري لي بعض الآيس كريم
وبعض العلف الفاخر للأغنام
و ناياً لا تذيبه حرارة الشمس
ولا العزف في العزلة

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 أبريل 2017

راعي كنيسة باكستانية يقتل 20 ويصيب 3

المزيد

02 نوفمبر 2016

مرسيدس- بنز عُمان راعي السيارات الحصري لدوري المدارس

المزيد

14 مايو 2019

"أوريدو" راعي اتصالات رسمي لدوري "التربية والتعليم" لكرة القدم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

عبري تحتضن الجولة التعريفية الأولى بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب".. 18 سبتمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

إسناد أول العقود الإنشائية بمدينة "خزائن" الاقتصادية بقيمة 9.2 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

بلدية مسقط: إزالة 68 حيازة بقريات خلال 7 سنوات

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس مجمع الفراهيدي.. أول مشروع سكني للطلبة في مسقط

الاقتصاد - محلي

شاهد .. ملثمو فيديو "السرقة والخطف" في قبضة الشرطة

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة