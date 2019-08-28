

أنيس البرعصي | ليبيا

ألصقت صورتك خلف باب غرفتي ،

و كلما دخلتها

أطلقت على وجهك سهم أو سكين ..

هذه المرة أطلقت الرصاص .. و فشلت في إصابتك

لم تقابلي مرضى في حياتك مثلي ؟

أنا أيضا لم أقابل شخصا مصابا بك إصابة غائرة

بنفس حالتي..

تعلمين إن الانتحار في هذه المدينة يقدم كطبق شعبي ،

و تعلمين أيضا إن عدد القتلة المأجورين المحترفين فيها أكثر من عمدان الإنارة المنطفئة ..

فلماذا اخترتني بالضبط ؟

ولماذا أخترتي الذكرى كأداة جريمة

الا يروقك طعم بنادق القنص والقنابل ؟

أم إنها تفسد هندام الجثث ؟

أنا لا أستطيع يا امرأة أن أخرجك من مفرمة رأسي قطعة .. قطعة ..

و لا أستطيع أيضا أن أحتفظ بك حية

بأصابع قادرة على الطرقعة و الإشارة إلى شيطاينك بالهجوم علي

لنتف شعر ذقني و ركل نسيانك

كلما شعرتي بالملل .

ذات مرة قررت أن أضع حدا لجحيمك

طلبت منك موعدا في مقهى ..

و لغمت طاولتنا بأسوأ المتفجرات سمعة

و فيما كنتي تقرمشين البسكويت

كبست الزر و تحول مسرح الجريمة إلى غيمة سوداء ..

و أطلقت النار أيضا

لأضمن نظافة العملية..

أطلقت النار على كل شيء

بلا هوادة

أصبت الطبيب البيطري بالطاولة التي بالخلف

و النادلة

و كلب صاحب المقهى

و بائع الصحف بالخارج

ثم أستبدلت مخزن المسدس و استأنفت إطلاق النار على شاحنة المثلجات

و عمود الإنارة

و صندوق الموسيقى

وحجرة الهاتف العمومي.. و كل من يمسك هاتفا أو يصدر صوتا .. أو شاهدنا سويا .. مع أنهم جميعا كانوا ميتون

قتلت كل شيء مجددا .. و نسيت وجوه الضحايا و صراخهم

وعدت إلى الشقة مهرولا

لكن صورتك كانت تنتظرني هناك

و مازالت تبتسم لي بسخرية..

حتى بعد إن خلعت الباب

و نسفت غرفتي و كل مايذكرني بك

بمدفع جهنمي ،

مزقت صورتك ،بصقت أسمك ، تقيأت قلبي ، مزقت صورتك مجددا ، جففت ذاكرتي من نغمة صوتك

لكنك مازلتي حية هنا

في هذا الرأس اللعين

الممتلئ حتى حافته برائحة الدم و الأدمغة و الدخان و البارود و نعيق الغربان و تواريخ الجنائز ،

تراوغين النسيان ..

كما تراوغ الملائكة الموت

و تشاهد فناء العالم و إحتضار الكواكب

و تهديني بعد كل محاولة

خريطة مقلوبة

تقود نحو قبر فارغ ..!

يقول أحد المحققين

إن هذه الصورة تعود إلى ضحية

لم تخلق بعد !

يقول الطبيب النفسي

إن كل مرضاه رسموا له ذات الملامح .. قبل إن يغادرو غرفته نحو السماء برؤوس متفجرة و أعناق مشنوقة !

تقول العرافة .. إنها تشبه زهرة ..

ذلك النوع الذي يزرع فوق قبور من عجز الأطباء الشرعيون في التعرف على هويتهم .