اليوم.. السلطنة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

مسقط - ياسر الحبسي

تحتفلُ السلطنة -مُمثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية- صباح اليوم، بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة -على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم- وذلك على مسرح كلية العلوم الشرعية بالخوير، تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العُليا.

ويتضمَّن الحفل العديدَ من الفقرات التي تُؤكد أهمية المناسبة العطرة في التاريخ الإسلامي؛ منها: كلمة الوزارة ويلقيها الدكتور سالم بن هلال الخروصي مستشار الوزير للوعظ والإرشاد، ويسلط خلالها الضوء على القيم والمبادئ والمعاني الجليلة لهذه المناسبة العظيمة الخالدة، كما يشتملُ الحفل على فقرة إنشادية لفرقة الهلال الفائزة بالمركز الأول في مسابقة الأندية للإنشاد، إضافة لعرض مرئي يُوضِّح بعضاً من مراشد الهجرة النبوية والجانب الحضاري في مسير الأمة الإسلامية، كما يُسلط الضوء على التضحيات الجليلة في سبيل نشر الهداية للعالم، ويلقِي الشاعرُ حسن بن علي المعمري قصيدة نبطية.

ويأتِي الحفل ضِمن فعاليات ومناشط الوزارة لإحياء مثل هذه المناسبات الدينية؛ بهدف ترسيخها في قلوب جميع فئات المجتمع.