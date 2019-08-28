الكلباني يتفقد مشروع مبنى جمعية المرأة بالمضيبي

المضيبي - العمانية

قامَ مَعَالي الشيخ مُحمَّد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، بزيارة ميدانية أمس إلى ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية؛ اطلع خلالها على سير العمل في تنفيذ مشروع مبنى جمعية المرأة العمانية بالولاية.

والتقى معاليه -خلال الزيارة- سعادة الشيخ عبدالعزيز بن سالم آل عبدالسلام والي المضيبي، كما زار معاليه مركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعوّقين بالمضيبي، وبحث مع إدارته سير العمل فيه. ورافق معاليه -خلال الزيارة- الدكتور خلفان بن محمد الفهدي مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، وعدد من المسؤولين بالوزارة.