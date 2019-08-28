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تخريج الدورة السادسة عشرة من الجنود المستجدين بشؤون البلاط السلطاني

الأربعاء 28 أغسطس 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

تخريج الدورة السادسة عشرة من الجنود المستجدين بشؤون البلاط السلطاني

 

مسقط - الرؤية
احتفلَ شُؤون البلاط السلطاني، أمس، بتخريج دورة الجنود المستجدين السادسة عشرة، بميدان الاستعراض في مركز تدريب وتأهيل العسكريين بمعسكر وحدة أمن شؤون البلاط السلطاني بالخوض. ورعى حفل التخريج سعادة عباس بن عبدالله البحراني رئيس الشؤون المالية بشؤون البلاط السلطاني، بحضور عدد من رؤساء الوحدات ومساعديهم، وعدد من الضباط وضباط الصف.
وبدَأ الاحتفالُ بالسلام السلطاني، ثم قام راعِي المُناسبة بتفتيش الصفِّ الأمامي من الطابور، وبعد ذلك استُعرضتْ الدورة بالمسير البطيء، وتحويل المشاة إلى المسير العادي، تلى ذلك تسليم الجوائز على أوائل الدورة؛ هم: الجندي المستجد مهند بن محمد اليعقوبي الحاصل على المركز الأول في المستوى العام، والجندي المستجد لؤي بن عبدالله العويسي الحائز على المركز الأول في المشاة، والجندي المستجد منذر بن خلفان الدفاعي الأول في الرماية، والجندي المستجد بدر بن هلال الرواحي الحاصل على المركز الأول في اللياقة البدنية، والجندي المستجد عامر بن لملوم بيت حبراص الذي حقق المركز الأول في الضبط والربط.
وأدَّى الخريجون نشيدَ الولاء وقسمَ اليمين وهتافَ التأييد، ثم تقدَّم الطابور بهيئة الاستعراض لأربع عشرة خطوة، كما أدَّى الخريجون السلام السلطاني، واستأذن قائد الطابور راعي المناسبة للانصراف بالمسير العادي. وفي ختام الاحتفال، قدمت المجموعة الموسيقية المشتركة من فرقتيْ الخيالة السلطانية والهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني تشكيلات موسيقية.

 

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