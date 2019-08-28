المعولي يتسلم رسالة خطية من رئيس "النواب" المجري

مسقط - الرؤية

تسلَّم سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، أمس، رسالة خطية من نظيره معالي لاسلو كوفير رئيس مجلس النواب المجري، وسلَّم الرسالة القائم بأعمال سفارة دولة المجر المعتمد لدى السلطنة.

وخلال المقابلة، رحَّب رئيس المجلس بالقائم بأعمال سفارة المجر إشتفان كريجاك، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين السلطنة ودولة المجر الصديقة، مُؤكدا أهمية تعزيزها وتنميتها في مختلف الجوانب.

وأعرب القائم بأعمال سفارة المجر بالسلطنة عن سعادته بالمستوى المتقدم للعلاقات القائمة بين البلدين، مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به السلطنة في خدمة قضايا المنطقة، وتعزيز التعاون بين دولها، مُعبِّرا في الوقت ذاته عن شكره لمجلس الشورى، وما أتاحته هذه الزيارة له من فرصة طيبة للتباحُث في عدد من القضايا التي تهم البلدان الصديقان.

حضر اللقاء سعادة محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.