الأربعاء, 28 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

المعولي يتسلم رسالة خطية من رئيس "النواب" المجري

الأربعاء 28 أغسطس 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

٣_2

 

مسقط - الرؤية
تسلَّم سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، أمس، رسالة خطية من نظيره معالي لاسلو كوفير رئيس مجلس النواب المجري، وسلَّم الرسالة القائم بأعمال سفارة دولة المجر المعتمد لدى السلطنة.
وخلال المقابلة، رحَّب رئيس المجلس بالقائم بأعمال سفارة المجر إشتفان كريجاك، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين السلطنة ودولة المجر الصديقة، مُؤكدا أهمية تعزيزها وتنميتها في مختلف الجوانب.
وأعرب القائم بأعمال سفارة المجر بالسلطنة عن سعادته بالمستوى المتقدم للعلاقات القائمة بين البلدين، مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به السلطنة في خدمة قضايا المنطقة، وتعزيز التعاون بين دولها، مُعبِّرا في الوقت ذاته عن شكره لمجلس الشورى، وما أتاحته هذه الزيارة له من فرصة طيبة للتباحُث في عدد من القضايا التي تهم البلدان الصديقان.
حضر اللقاء سعادة محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 يونيو 2016

جلالته يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي

المزيد

01 يناير 2018

رئيس مجلس الشورى يتسلم رسالة خطية من نظيره الكويتي

المزيد

13 فبراير 2017

رسالة خطية إلى المعولي من رئيس "الشورى" الإيراني

المزيد

30 يوليو 2017

المعولي يتسلم رسالة خطيّة من رئيس "الشورى" الإيراني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

عبري تحتضن الجولة التعريفية الأولى بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب".. 18 سبتمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

إسناد أول العقود الإنشائية بمدينة "خزائن" الاقتصادية بقيمة 9.2 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

بلدية مسقط: إزالة 68 حيازة بقريات خلال 7 سنوات

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس مجمع الفراهيدي.. أول مشروع سكني للطلبة في مسقط

الاقتصاد - محلي

شاهد .. ملثمو فيديو "السرقة والخطف" في قبضة الشرطة

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة