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خطة إعلامية للتوعية بمهام "الرقابة المالية والإدارية للدولة"

الأربعاء 28 أغسطس 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

خطة إعلامية للتوعية بمهام "الرقابة المالية والإدارية للدولة"

 

مسقط - الرؤية

يتبنَّى جهازُ الرِّقابة المالية والإدارية للدولة خطة إعلامية وتوعوية شاملة بهدف تحقيق وعي أمثل وسلوك مؤسسي ومجتمعي نزيه، وتستهدفُ الخطة في مُجملها الجمهور العام، إلى جانب العاملين في الجهات المشمولة برقابة الجهاز، والطلاب في المؤسسات التعليمية.

وقالَ الدُّكتور حمير بن ناصر بن سعيد المحروقي مدير دائرة التوعية وتعزيز النزاهة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إنَّ الخطة الإعلامية والتوعوية للجهاز تقوم على عدد من المرتكزات؛ أبرزها: القيم الدينية والرؤية الحكيمة والنطق السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والثوابت العُمانية الأصيلة، إلى جانب المتطلبات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والأطر القانونية، وتتضمَّن قوالب إعلامية مُختلفة؛ تتمثل في: الإعلام المرئي، والمسموع، والمطبوع والمقروء، والإلكتروني، إلى جانب الندوات والمحاضرات، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، فضلاً عن التغطية الإعلامية للمناسبات الوطنية والدولية كمشاركة السلطنة للمجتمع الدولي؛ مُتمثلة في الجهاز الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وأَوْضَح الدُّكتور المحروقي أنَّ الخطة الإعلامية تأتي في إطار حرص الجهاز على تجسيد مبدأ الشراكة في حماية المال العام، وتعزيز النزاهة بين الجهاز مع الجهات المشمولة برقابته، جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة والمجتمع والأفراد، وغرس ونشر ثقافة الرقابة الذاتية، والتعريف بدور الجهاز وأنشطته وبرامجه في مجال حماية المال العام وتعزيز النزاهة، لبناء القناعات وتوجيه السلوكيات نحو القيم السوية.

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