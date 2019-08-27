اكتشاف "أسوأ" فصيلة دم لدى الإنسان

موسكو- العمانية

أجرى علماء جامعة هارفارد الأمريكية دراسات شاملة ومعمقة كشفوا من خلالها عن "أسوأ" فصيلة دم لدى الإنسان.

وتم نشر الدراسات في مقال عنوانه "أجل.. فصيلة دمكم تؤثر في صحتكم"، وتحدث العلماء خلالها عن فصائل الدم لدى البشر وأثبتوا أن أخطر فصيلة دم هي AB (IV) Rh ذات ريسوس- rhesus سالب، مشيرين إلى أن 8% من الأشخاص يملكون مثل هذه الفصيلة من الدم على الأرض. وأكد الباحثون- حسب ما ذكرته قناة روسيا اليوم- بصورة خاصة أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة نادرًا ما ينجبون وإذا ما حصل ذلك فيكونون من جنس واحد فقط، كما إن هناك حالات نادرة جدًا لولادة أطفال من الجنسين. ويشير العلماء في المقال، إلى أن النساء اللواتي يحملن هذه الفصيلة من الدم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

من جانب آخر، أجرى علماء جامعة فيرمونت تجارب متعلقة بفصائل الدم وأثبتوا أن الأشخاص الذين يحملون نفس فصيلة الدم AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب معرضون للإصابة بتغيرات في الدماغ وخاصة في مجال التفكير والذاكرة وأشاروا إلى أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 82% والإصابة بالجلطة الدماغية.

ويفسر الأطباء السبب إلى كون جهاز المناعة لدى هؤلاء الأشخاص ضعيف لذلك يمكن أن يصابوا بأمراض جميع الذين يتواصلون معهم . وينصح الطبيب أليكسي بورتنوف الخبير بأمراض الدم جميع من يحمل هذه الفصيلة من الدم اتباع نظام غذائي صحي وصحيح ويجب عليهم تناول لحم الديك الرومي والأرانب والامتناع عن تناول الأغذية الدهنية والزبدة.