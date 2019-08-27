استعراض سبل التمكين الاجتماعي والاقتصادي في الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير

مسقط- الرؤية

عقد مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2020 – 2040 بمجلس البحث العلمي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، حلقة نقاشية حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي بالاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير، وذلك بالقاعة الدراسية بمعهد عمان للنفط والغاز "إنستوك" بمجمع الابتكار مسقط، بمشاركة المختصين والمعنيين بهذا المحور من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين، والجمعيات غير الحكومية، ومن ذوي الخبرة العملية الطويلة.

وتهدف الحلقة للإحاطة بالأولويات الوطنية بهذا المحور لترجمتها لأولويات بحثية متوائمة مع 2040م ولتفعيل الدور التكاملي للبحث العلمي والتطوير في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث يمكن للبحث العلمي والتطوير ومن خلال إجراء الدراسات النظرية المستفيضة والبحوث الميدانية أن تؤدي إلى الفهم الأعمق للتحديات وطرح الحلول المناسبة للتحديات القائمة والناشئة، باعتبار أنّ البحث العلمي يمثل اختيارا استراتيجيا أساسياً للتنمية الشاملة واستثمارا بالغ الأهمية، كونه يغطي جميع ميادين الحياة، بدءاً بإنتاج المعرفة من البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية للوصول إلى أفكار مبتكرة يتم تحويلها إلى صور إنتاجية مختلفة.

واستعرضت الحلقة محور التمكين الاجتماعي والاقتصادي المقدمة والأهداف، وتعريف الملفات الأساسية في محور التمكين الاجتماعي والاقتصادي على ضوء شركاء التنمية وتحديد التحديات المتعلقة بهذه الملفات، وكذلك ترتيب عوامل التمكين الاقتصادي والاجتماعي في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد مجالات الإسهام في محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي على صعيد البحث العلمي والتطوير بصورة متعددة الأبعاد، تتيح الفرصة للتكامل بين القطاعات ذات الصلة مع مشاركة الأمثلة والتجارب واقتراح المبادرات بشأن بحوث السياسات أو بحوث التغيير الاجتماعي الممنهج وغيرها وذلك على منهجية المناقشات الجماعية المرّكزة.

واعتمدت الجلسة النقاشية على منهجية المزج والتعاقب بين طرق العصف الذهني والمناقشات الجماعية المرّكزة، وكذلك إتاحة الفرصة للمشاركات الفردية فيما يتعلّق بالأمثلة والتجارب الناجحة، واقتراح المبادرات بشأن بحوث السياسات، وتمثل مخرجات هذه الحلقة النقاشية إحدى المدخلات لتوجيه أعمال حلقة العمل الثانية لمشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2020 – 2040 والتي سوف تعقد في 24 سبتمبر المقبل.

يذكر أنّ الحلقة تأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2020 – 2040 والتي تستهدف جمع البيانات والمعلومات وتوليد الأفكار والمقترحات بشأن تعريف الأولويات البحثية للمرحلة القادمة 2020 – 2040 ومواءمة هذه الأولويات مع ركائز رؤية عمان 2040 وكذلك مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للقطاعات المختلفة وجهود السلطنة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن ثلاث حلقات نقاشية تحضيرية تشمل منظومة الأمن الغذائي وترابطها مع الأمن المائي وأمن الطاقة والتي سوف تعقد في 3 سبتمبر القادم وكذلك حلقة عمل الرأسمال المعرفي والثروة الفكرية بتاريخ 9 سبتمبر 2019، إلى جانب حلقة أمس الخاصة بمحور التمكين الاجتماعي والاقتصادي.