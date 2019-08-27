دورة لتطوير المهارات بشرطة المهام الخاصة بصلالة

صلالة - الرؤية

افتتحت بوحدة شرطة المهام الخاصة بصلالة دورة تأهيل وتطوير المهارات للرتب الأخرى، وتستمر لمدة 5 أسابيع بمشاركة أكثر من 120 فرداً.

وتهدف الدورة إلى تعريف رجل الشرطة بلائحة التحقيق والمحاكمة لشرطة عمان السلطانية، وغرس روح الولاء الوظيفي لدى منتسبي الشرطة، وتنمية الحس الأمني لديهم، وتمكينهم من المهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع النزلاء والمحبوسين، إضافة إلى رفع كفاءة رجل الشرطة في استخدام الأسلحة الخفيفة، وإكسابهم مهارات حفظ النظام.

رعى افتتاح الدورة العقيد عبدالله بن سليمان الشملي آمر وحدة شرطة المهام الخاصة بصلالة.