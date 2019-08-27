اختتام فعاليات المركز الصيفي في قرية فزح بولاية لوى

لوى – أحمد الريسي

اختتمت مؤخرا فعاليات ومناشط المركز الصيفي في قرية فزح بولاية لوى، والتي نظمتها اللجنة الثقافية لفريق فزح الرياضي الثقافي، تحت رعاية سعادة الشيخ شماس بن خالد بن أحمد الريسي، عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية لوى. بحضور عدد من الشيوخ والأعيان وجمع من الأهالي، وأولياء أمور الطلاب المشاركين.

وهدفت المناشط إلى تشجيع الطلاب على تعلم وحفظ القرآن الكريم، وغرس الأخلاق الفاضلة فيهم، وصقل مهاراتهم وقدراتهم، وتدريبهم على المشاركة الاجتماعية وخدمة المجتمع.

بدأ برنامج الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها نماذج مختارة من تلاوات الطلاب المشاركين في فعاليات المركز الصيفي. بعد ذلك تم عرض مشهد مرئي لبعض فعاليات وأنشطة اللجنة الثقافية لهذا العام، والتي تنوعت بين دروس التجويد، ومسابقة حفظ القرآن الكريم، وإقامة العديد من المسابقات الرياضية والثقافية، والمشاركة في أعمال تطوعية داخل الولاية.

واختتم الحفل بتكريم الطلاب المجيدين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، وتوزيع الشهادات والهدايا على المشاركين في المركز الصيفي، وأيضًا تكريم الأسر المشاركة في مسابقة الأسرة المسلمة. كما تمّ التقاط صور تذكارية للمشاركين والأهالي برفقة راعي المناسبة.