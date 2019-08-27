"شبابي 2019" يصقل مهارات شباب ولاية ينقل في "الفوتوشوب"

ينقل - ناصر العبري

اختُتمت ورشة "أساسيات الفوتوشوب للمبتدئين" لأبناء ولاية ينقل، ضمن برنامج "شبابي" بنادي ينقل للعام 2019، والتي قدمها المدرب راشد بن خميس بن سيف العلوي.

وأسهمت الورشة في صقل مهارات المشاركين بفنيات الفوتوشوب بشكل عام، واستخداماته، وكيفية فتح ملف واختيار المقاييس المناسبة للتصميم، كما قدَّم العلوي تعريفا بالأدوات المستخدمة في التصميم، وكيفية إضافة صورة، وعمل تأثيرات على الصورة وتعديلها. بعدها تم تدريب المشاركين على كيفية إضافة كتابة واختيار نوع الخط واللون والحجم وتأثيرات الخط. وفي الختام تعرفوا على طريقة حفط التصميم على شكل ملف وعلى شكل صورة.