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صلالة.. موروث الحضارات ومعجزة الطبيعة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 06:21 م بتوقيت مسقط

صلالة.. موروث الحضارات ومعجزة الطبيعة

 

 

أماني المسكرية

إنني امرأة الغياب الصيفي، وعلى أجنحة الغرام سأغيب إلى محافظة عطرها اللُّبان الحوجري، وأجوائها الرذاذ السماوي.. عروس هي خطابها قلوب المغرمين، وعاش بأكنافها سلطان السلاطين، ونقش حنائها حكايا موروث الغابرين، لباسها فخر من الثوب الظفاري، كلامها الإرث الجبالي، زفاتها نغم من الهبوت والتغرود والشرح والبرعة، تتنفس شموخ حضارتها وتعشق جمال ملامحها وأسرار جاذبيتها، وتتوه في معجزات طبيعتها إلى عُمق أصالتها، وتقف متأملًا هيبة جبالها وانسياب أوديتها وتدفق عيونها، وصمت بحرها، ورَوعة سهولها، وبركات أضرحتها، هي مَوْطِن البحر والسهل والجبل، هي حضن البدوي والحضري والجبالي، تغادر عاشقا لتأتي إليها خريفا جديدا، تعود متيما فيها من جديد.

ففي هذه المدينة تمتزج عدة حضارات وثقافات عبر أزمنة عابرة، وتلتقي بها عدة شواهد سياحية تتحاور زواياها عبر السطور حول تلك المصطلحات: خريف، جبال، أودية، كهوف، لبان، مقابر أنبياء، شواطئ، مهرجان، تراث، لغات، عادات، تقاليد، منتجعات، سهل، جبل، جمال، أبقار، رذاذ وطبيعة خلابة.

عزيزي القارئ..،

عندما تاخذك سياحتك زائرا إليها بعد أن تقطع ألف كيلومتر من العاصمة مسقط، أشجار النارجيل الباسقات الرشيقات هي من ستستقبلك، وستجرب المسمى بالمشلي (وهو عصير ثمرة النارجيل) وروائح العود والبخور واللبان ستجذبك إلى زيارة سوق الحافة المقر المعروف لأجود الأنواع منها، ستغويك هيبة وجاذبية النساء هناك بالبرقع الظفاري، البيضاء منهن تُسحرك بأصالة بداوتها، والسمراء تجذبك بقوة شخصتها وملاحتها، كلهن اكتسبن هذه المقومات من فخرهن بوالدة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله- السيدة مزون المعشنية؛ حيث صلالة هي مسقط رأسها -رحمها الله. والرجال منهم هم سادة القوم وأسياد الشهامة يرسمون لوحات فخرية لمبادئ التعاون والتلاحم في شتى أنماط حياتهم ويربون أبناءهم -مهما تغيرت سلوكيات الحياة العصرية- على احترام أصولهم وعاداتهم وتقاليدهم والتشبث بها جيلا بعد جيل.

وكلما سِرت خطوات سترسم لك صلالة لوحات سياحية حية من منتزه البليد الأثري إلى متحف اللبان إلى سوق الحصن وسترى روعة وشموخ جبل سمحان وجبل أتين، وسترتوي عشقا من عين أرزات وعين حمران وعين جرزيز، وسيبهرك ارتفاع نوافير شاطئ المغسيل وموقع سمهرم وطريق اللبان الذي يعد أحد المواقع المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وستخشع إيمانا عند زيارتك لأضرحة الأنبياء. النبي أيوب والنبي عمران عليهما السلام، وستكون تجربة التخييم في سهول صحلنوت وسهل أتين من أروع التجارب السياحية.

وتقوم بلدية ظفار بتنظيم مهرجان صلالة السياحي في أشهر موسم الخريف وتعمل على إظهار كافة الزوايا والإرث الحضاري والتاريخ العريق والأماكن السياحية والمناظر الخلابة لهذه المحافظة كعامل جذب وإشهار لها، وتتعاون معها الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، والمؤسسات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، وكل مواطن عماني وسائح عربي وأجنبي أحبَّ هذا الصرح الحضاري. كذاك نراها اليوم بكل فخر عاصمة المصايف العربية للعام 2019. تتفاخر كالعروس الفاتنة كالمعجزة الخلابة، كنعمة مستدامة حَبَا الله بها عمان.

-----------------------

من المندوس:

بتمشى ونفسي مرتاحه...

بالوادي وسهول ألواحه

وحقول للبانه فواحه...

من حوجري ونجدي حلاها

----

عين جرزيز ماها يرويني...

شربه من عسلها يشفيني

الى حمران ياالله وديني...

وجريان السواقي من ماءها

---

يا دربات مقصدي عاني...

شلالك يداعب وجداني 

 عين أرزات أنسى أحزاني...

أعشقها ونفسي تهواها

(غناء الفنان سالم محاد المعشني)

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