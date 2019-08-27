5 أوراق عمل في ختام المؤتمر الخليجي لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية بصلالة

صلالة - العمانية

اختتمتْ، أمس، بفندق ميلينيوم صلالة، أعمالُ المؤتمر الخليجي التاسع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية، تحت شعار "الابتكار المؤسسي وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية"، الذي نظَّمته وزارة الخدمة المدنية على مدار يومين.

وشهدَ اليوم الختامي تقديم 5 أوراق عمل؛ الأولى بعنوان "تجربة التميز في رفع الإنتاجية"، والثانية بعنوان "تطوير خارطة الإجراءات والعمليات لإنتاجية متميزة"، والثالثة بعنوان "رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال الإبداع والابتكار"، والرابعة حول "أهمية الإبداع والابتكار في بيئة العمل"، والخامسة بعنوان "أثر إدارة الوقت في رفع جودة الأداء الوظيفي".

كما تضمَّن اليوم الختامي تنظيم جلسة حوارية بمشاركة عدد من المختصين في مختلف المجالات، واستعراض التوصيات التي خرج بها المؤتمر، الذي شَارك فيه عدد كبير من الخبراء والمختصين من مختلف المؤسسات المحلية والخليجية، وركز على التطبيقات والحلول المبتكرة لإدارة الوقت ورفع الإنتاجية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لزيادة معدل الإنتاجية وتحسين أداء الموظفين.