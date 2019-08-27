"مسقط 30" يربح 27 نقطة.. و23% زيادة في صافي الاستثمار غير العماني

الرؤية - مريم البادية

ارتفعَ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية، في إغلاق أمس، إلى مُستوى 3954 نقطة تقريبا؛ بربح 27 نقطة، بنسبة 0.697 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وارتفع مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبا ليصل إلى 4207 نقاط.

وشهدتْ جلسة أمس انخفاضًا في قِيم التداول إلى 1.740 مليون ريال بنسبة انخفاض 99% عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة؛ حيث وصلت خلالها إلى 138 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.212 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.67 مليار ريال.

وبلغتْ قيمة شراء غير العمانيين 788 ألف ريال وبنسبة 45 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجَّلت قيمة بيع غير العمانيين 388 ألف ريال وبنسبة 22 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 400 ألف ريال عماني وبنسبة 23 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6495 نقطة مرتفعا 23 نقطة وبنسبة 0.35 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4437 نقطة مرتفعا 9 نقاط وبنسبة تغير 0.21 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1872 نقطة مرتفعا 19 نقطة وبنسبة تغير 1.04 في المئة. كما أغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 532 نقطة مرتفعا نقطة واحدة وبنسبة 0.22 في المئة.

وجَرَى التداول، أمس، على أسهم 32 شركة؛ ارتفعت منها 17 شركة وانخفضت شركتان، فيما استقرت أسعار 13 شركة، وتم التداول على 9 ملايين سهم، بعدد صفقات 524 صفقة. وارتفعت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 0.83 في المئة.

وتصدَّر سهم العُمانية القطرية للتأمين قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.091 ريال وبنسبة صعود 7 في المئة، فيما حلَّ سهم الجزيرة للخدمات في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.126 ريال وبنسبة تغير 2 في المئة. واعتلى سهم أوريدو صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 518 ألف ريال وبنسبة 30 في المئة. وتصدَّر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد، بتداولات بلغت مليونين سهم وبنسبة 20 في المئة.

وبلغتْ قيمة شراء العُمانيين 952 ألف ريال وبنسبة 55 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 398 ألف ريال وبنسبة 23 في المئة. وبلغ شراء العرب 21 ريالا وبنسبة 1 في المئة.

فيما بلغ شراء الأجانب 369 مليون ريال وبنسبة 21 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع، فقد بلغ بيع العمانيين مليون ريال، وبنسبة 78 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 231 آلاف ريال وبنسبة 13 في المئة، وبلغ بيع العرب 14 ألف ريال وبنسبة 0.81 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب ألفيْ ريال وبنسبة 8 في المئة.