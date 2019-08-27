بالفيديو.. "تنمية نفط عمان" دعم متواصل في كافة المجالات

الرؤية - خاص

دشنت شركة تنمية نفط عُمان، خلال شهر أغسطس الجاري، عدداً من الفعاليات المختلفة، وكن أبرزها الحملة البيئية "الأسبوع الأخضر"؛ في إطار الاحتفال بمهرجان صلالة السياحي.

كما دشنت الشركة أولى حملات التنظيف تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار، في سهل أتين وصحلنوت وشاطئ الدهاريز، وشارك متطوعون من الشركة وعدد من موظفي بلدية ظفار في الحملة.

ووجاءت حملة التنظيف في إطار المرحلة الثانية من مبادرة "أفضل مما كان" التي دشنتها الشركة وبلدية مسقط خلال الاحتفال بيوم البيئة العماني؛ للحد من مشكلة التلوث في الأماكن العامة. كما تعد المبادرة جزءاً من حملة "استدامة" التي دشنتها الشركة.

وهدفت الحملة إلى نشر الوعي بأهمية صون البيئة والحفاظ عليها من التلوث بالنفايات في الأماكن العامة الذي من شأنه أن يضر بالحياة البرية والصحة العامة.

كا يشارك فريق الخدمات الطبية بشركة تنمية نفط عُمان في معرض للتوعية بمخاطر التدخين في جاردنز مول صلالة، بالتعاون مع الرابطة العمانية لمكافحة التبغ.

كما عقد مؤخرا المجلس الحواري للشركة، جلسات حوارية تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر: فرص واعدة للاستثمار" في إطار مبادرة "الأسبوع الأخضر" بصلالة، والتي كانت برعاية سعادة نجيب بن علي الرواس، وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية.