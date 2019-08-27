بلدية مسقط: إزالة 68 حيازة بقريات خلال 7 سنوات

مسقط - الرؤية

قالت بلدية مسقط إنَّ الحيازات المخالفة في ولاية قريات والتي تمت إزالتها بأحكام قضائية؛ بلغ عددها 65 حكما قضائيا خلال الفترة من العام 2012 وحتى نهاية يوليو 2019، مع 3 أحكام قضائية تم فيها إزالة الحيازة بالقوة الجبرية خلال الفترة نفسها.

وتواصل بلدية مسقط جهودها للقضاء على ظاهرتي الحيازات العشوائية والملاحق غير القانونية، فإلى جانب التوعية المستمرة بمضار وتبعات هذه الظاهرة؛ تعمل البلدية على مراقبة ومتابعة الأبنية القائمة -تحت الإنشاء- حيث أظهرت ملفات البلدية أنَّ كثيرًا من الحيازات تُستغل لبناء الملاحق أو الكرفانات بهدف التأجير للعمالة الوافدة؛ مما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والصحية والأمنية والتخطيطية في المناطق السكينة التي تنتشر فيها الظاهرة.

ولتلافي للظاهرة، فإنَّ بلدية مسقط لا تفتأ عن عمل الزيارات والجولات التفتيشية الاعتيادية اليومية للوقوف على المخالفات العشوائية، والمحافظة على انسجام البيئة الحضرية، مع استجابتها لأية بلاغات وملاحظات ترد أو يتم رصدها بعين المجتمع، إلى جانب الالتقاء بالمقاولين أو المواطنين على حدٍّ سواء بشكل دوري أو عند تبين الحاجة لذلك خشية تفشي الظاهرة؛ بهدف توعيتهم بالقوانين المنظمة والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، مع عدم إغفال الجانب الخاص بالإعلام والشراكة المجتمعية لنشر المفاهيم والقوانين المنظمة والهادفة لبناء مجتمع يساند القانون والتشريعات، ومخاطبة لجان الشؤون البلدية للقيام بدورها في هذا الجانب جنبًا إلى جنب مع كافة الجهود البلدية التي تهدف للحفاظ على الأنظمة والقوانين المتعلقة بها.