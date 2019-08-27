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بلدية ظفار تنتهي من صيانة طريق "عوقد - صلالة"

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 04:58 م بتوقيت مسقط

بلدية ظفار تنتهي من صيانة طريق "عوقد - صلالة"

 

 

صلالة - عادل برهام باعمر

باشرتْ بلدية ظفار -مُمثلة بدائرة الطرق والإنارة- أعمال الصيانة بشارع السلطان قابوس الممتد من دوار القرم بعوقد إلى دوار ريسوت في ولاية صلالة، وفتحه أمام الحركة المرورية.

وتضمَّنتْ أعمال الصيانة إزالة كاملة للأسفلت القديم واستبداله بآخر جديدة مع تعديل منسوب الطريق بطول 3 كم، وعمل عبَّارات صندوقية.. ويُشار إلى أنَّ أعمال توصيلات إنارة الطريق ووضع العلامات والخطوط الأرضية سوف يتم الانتهاء منها خلال الأيام القريبة المقبلة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود بلدية ظفار الرامية لتحسين جودة الطرق بمحافظة ظفار، ومعالجة الأضرار التي تتعرض لها وإعادة تأهيلها وتزويدها بكافة الخدمات؛ بهدف تعزيز عوامل السلامة المرورية لقائدي المركبات.

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