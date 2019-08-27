الثلاثاء, 27 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"سنن البحر" تناقش طلب إنشاء مزلاق برأس الحد

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 04:51 م بتوقيت مسقط

"سنن البحر" تناقش طلب إنشاء مزلاق برأس الحد

 

صور – العمانية

 

عقدت لجنة سنن البحر بولاية صور أمس اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي والي صور رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة القرارات الوزارية الخاصة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية وتعديل بعض أحكام اللائحة المنظمة لعمل لجان سنن البحر.

وناقشت اللجنة كذلك المواضيع المتعلقة بالقطاع السمكي بالولاية كطلب مزلاق للصيادين بخور الحجر بنيابة رأس الحد وموافقة بعض الجهات المختصة على إنشائه والرسائل والردود الواردة إلى اللجنة من جهات الاختصاص فيما يتعلق بتوصيات ومواضيع المحاضر السابقة كمخازن الصيادين ومتابعة جهات الاختصاص حول تحديد مواقع لها ومشروع المسار الغربي بميناء الصيد والتي اتخذت بشأنه التوصيات اللازمة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 فبراير 2017

بلدي جنوب الشرقية يناقش دخول مياه البحر برأس الحد والمرادم والصرف الصحي

المزيد

23 أغسطس 2016

البحرية السلطانية العمانية تنقذ سفينة صيد برأس الحد

المزيد

18 أغسطس 2019

بالفيديو.. سائحان ينقذان سلحفاة عملاقة برأس الحد

المزيد

09 يوليو 2016

تنامي إقبال السياح على المركز العلمي برأس الحد خلال إجازة العيد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بلدية مسقط: إزالة 68 حيازة بقريات خلال 7 سنوات

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس مجمع الفراهيدي.. أول مشروع سكني للطلبة في مسقط

الاقتصاد - محلي

البيماني يحث طلاب الدفعة الجديدة بجامعة السلطان قابوس على اختيار التخصصات المناسبة للقدرات والطموحات

المحليات - تعليم

موسم استثنائي في دار الأوبرا السلطانية.. و"الناي السحري" بطابع عماني مميز

المحليات - ثقافة

5 آلاف مخطوط عماني تروي سيرة أبناء السلطنة في صناعة الحضارة الإنسانية

المحليات - ثقافة

وزير الإسكان يقص شريط افتتاح مدينة "بي.بي.إتش" العمالية في الرسيل باستثمار 19 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة