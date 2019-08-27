"سنن البحر" تناقش طلب إنشاء مزلاق برأس الحد

صور – العمانية

عقدت لجنة سنن البحر بولاية صور أمس اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي والي صور رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة القرارات الوزارية الخاصة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية وتعديل بعض أحكام اللائحة المنظمة لعمل لجان سنن البحر.

وناقشت اللجنة كذلك المواضيع المتعلقة بالقطاع السمكي بالولاية كطلب مزلاق للصيادين بخور الحجر بنيابة رأس الحد وموافقة بعض الجهات المختصة على إنشائه والرسائل والردود الواردة إلى اللجنة من جهات الاختصاص فيما يتعلق بتوصيات ومواضيع المحاضر السابقة كمخازن الصيادين ومتابعة جهات الاختصاص حول تحديد مواقع لها ومشروع المسار الغربي بميناء الصيد والتي اتخذت بشأنه التوصيات اللازمة.