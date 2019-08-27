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تعريف زوار "صلالة السياحي" بخدمات البنك الوطني

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 04:44 م بتوقيت مسقط

تعريف زوار "صلالة السياحي" بخدمات البنك الوطني

 

مسقط – الرؤية

احتفل البنك الوطني العُماني، بالتعاون مع بلدية ظفار، باختتام نسخة هذا العام من مهرجان صلالة السياحي الذي شهد نجاحاً كبيراً واستقطب الآلاف من السياح والزوار استمتعوا جميعاً بتشكيلة واسعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية المشوقة.

وضمن جهوده كراعٍ رئيسي للمهرجان، تواجد ممثلو البنك في الجناح المخصص لتعريف الزوار بالمنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التي يوفرها لهم البنك وبقنوات التسليم التي من شأنها تسهيل حياتهم اليومية وجعلها أكثر سهولة وراحة. كما تفاعل البنك مع العملاء خلال عددٍ من الفعاليات العائلية المرحة والأنشطة والمسابقات المختلفة.

وقال حسن شعبان، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية في البنك الوطني العُماني: سعدنا برعاية نسخة أخرى من مهرجان صلالة السياحي وهو الأمر الذي يأتي ضمن تعاوننا الراسخ مع الحكومة ويؤكد التزامنا بدعم السلطنة والترويج لها كوجهة سياحية رائدة. ونبذل أقصى جهودنا لكي نقوم بدورٍ فاعل في المجتمع والتفاعل والتواصل مع عملائنا في مختلف أنحاء السلطنة خلال مثل هذه الفعاليات التي تستقطب الأفراد وتجمعهم من أجل التعرف على ثقافة عُمان الغنية والاحتفال بتراثها الضارب في جذور التاريخ.

وكونه إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة بالسلطنة، يشارك البنك الوطني العُماني في الكثير من الأنشطة والفعاليات البارزة ويقدم الدعم والرعاية لها على مدار العام. ويواصل البنك جهوده الدؤوبة التي تصب في مصلحة المجتمع المحلي ويحرص في كل الأوقات على تعزيز سبل التواصل والتفاعل مع أفراده.

   

 

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