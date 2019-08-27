تفاصيل العرض الأخير من برشلونة لضم نيمار

مدريد - الوكالات

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في مفاوضات برشلونة، للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وفدا من برشلونة سيغادر اليوم إلى باريس، لتقديم عرض الفريق الكتالوني الأخير لضم نيمار في الميركاتو الجاري.

ويتكون وفد برشلونة من إيريك أبيدال السكرتير الفني وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة وأوسكار جراو المدير التنفيذي.

وسبق لبرشلونة أن قدم عرضا الأسبوع الماضي يتضمن ضم نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وضع بند شراء اختياري في صيف 2020 مقابل 140 مليون يورو، إضافة إلى بند آخر بإلزامية الشراء في صيف 2021 مقابل 170 مليونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الجديد لبرشلونة سيكون على شاكلة الصيغة الأخيرة التي تم عرضها على سان جيرمان لضم نيمار، مع إدراج بطاقة الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي فقد حصانته في "كامب نو" وأصبح متاحا في الميركاتو، بسبب كثرة إصاباته وعدم انضباطه.