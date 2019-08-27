قصتي .. حريتي



د. ريم سليمان الخش| باريس

الحـرّ:

بَعُدَ المرام لأنْ يدوم الطاغيةْ

أنا مقلِقٌ نزقٌ كريحٍ عاتيةْ

//

مدّي يديك وزلزلي من صدقوا

أنّ الكرامة نخلة متداعيةْ

//

ولتمسكي هذا الكتاب بقوة

أنت النقاط على حروفٍ قانية

//

أنت العذاب قصيدة أبدية

معنايَ إنْ هزأ الوغى والراوية

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إني امتهنتك قبلتي وصبابتي

وردود قلبك في الهوى متغابية ؟!

//

أنا ما هممت وراء شهدك لاعقا

لا ..لا ولم أقفُ الهضاب العالية!!

//

ولقد أرقتِ على الشعاب عوالمي

وربطتِ في عنقي وعول الهاوية

//

لكنني شمس فأصهر حيرتي

بيقين روحٍ في التماهي ماضية

//

لم تسعَ نحو غواية شبقية

لم تشك يوما نزفها متباكية

//

فنبوءتي ماءٌ وغصن حمامة

تمشي إليك رضيّة أم عاصية

//

هم قايضوا شرف المروءة واغتنوا

جعلوك في ملهى الرزيلة غانية

//

أخذوا فوائد ناهديك ومهجتي

وتقاسموا الأرباح نبعا جارية

//

وتقمصوا وجه العفاف ولم نكن

يوما بعشق الغانيات سواسية

***

الثورة:

أمّا الذي امتهن الجراح مخلّصا

فبعيشة خضراء فاحت راضية

//

حيث الجبال بدت بشكل سحابة

كالعهن قد نفشت لربّك ساعية

//

أما الذي خفّت مناقب نفسه

يكوى بنارٍ من جهنم حامية

//

ربّ كريم والعدالة أمره

في ذات حقٍ قد تبلّغ ماهية