جلالة السلطان يهنئ رئيس مولدوفا.. ويتلقى شكر ملك بلجيكا

مسقط - العمانية

بَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور إيجور دودون رئيس جمهورية مولدوفا؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.. أعربَ جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص التهاني وصادق التمنيات له بوافر الصحة والسعادة، ولشعب مولدوفا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتلقَّى حَضْرَة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقيَّة شكر جوابية من جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا؛ ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة العيد الوطني لبلاده.. أعرب جلالة الملك من خلالها عن بالغ شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم على تهنئة جلالته وتمنياته الطيبة له، متمنيًا لجلالته دوام الصحة والعافية، وللشعب العُماني التقدم والازدهار.