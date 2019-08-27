"المؤتمر الخليجي التاسع لتطوير الإنتاجية" يؤكد على ضرورة الابتكار المؤسسي وتبني "مثلث الإبداع" وتوظيف التكنولوجيا

< نقاشات ثرية لرفع إنتاجية الكوادر البشرية.. و3 أوراق عمل تضع خطة تحقيق الأهداف

< حلقتا عمل حول التحول الرقمي في إدارة الأعمال وتعزيز الإنتاجية

صلالة - العمانية

رعي معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، أمس، أعمالَ المؤتمر الخليجي التاسع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية، والذي ينعقد هذا العام على مدى يومين بفندق ميلينيوم صلالة، تحت شعار "الابتكار المؤسسي وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية".

وألقى الدكتور أحمد محمد البناء الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريجين، كلمة اللجنة المنظمة؛ أشار فيها إلى أهمية التنافس والابتكار المؤسسي الذي يُعد منظومة متكاملة من السياسات والإستراتيجيات والعمليات التي تسمح للمديرين والعاملين في المؤسسة بالعمل المشترك، وإيجاد الحلول المبتكرة في عصر السرعة والانفتاح.

وتضمَّن برنامج المؤتمر في يومه الأول تقديم عرض مرئي حول الابتكار المؤسسي وأثره على الإنتاجية، إلى جانب ثلاثة أوراق عمل؛ الأولى بعنوان "الابتكار المؤسسي في حقبة الجيل الصناعي الرابع وعلاقته بالإنتاجية"، والثانية "مثلث الإبداع لتعزيز الإنتاجية"، والثالثة بعنوان "أدوات قياس الأداء والإنتاجية وتطبيقات الذكاء العاطفي للمؤسسات"، إضافة إلى حلقتي عمل حول التحول الرقمي في عالم الأعمال ورفع الإنتاجية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز إنتاجية الكوادر البشرية والنهوض بمستواها من خلال طرح التجارب العالمية والإقليمية والخليجية، إضافة لتسليط الضوء على تحديات سوق العمل في مؤسسات القطاع الخاص وتحويلها إلى فرص يمكن الاستفادة منها.