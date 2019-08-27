الثلاثاء, 27 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

"الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير تركمانستان

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

"الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير تركمانستان

مسقط - العمانية

تسلم سعادة الشيخ خليفة بن علي  الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، أمس، نسخة من أوراق اعتماد سعادة أوراز اطاجانوفينش سفير جمهورية تركمانستان المعين غير المقيم لدى السلطنة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته بديوان عام وزارة الخارجية لسعادة السفير؛ حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، كما تمَّ التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة السفير ناصر بن محمد البوسعيدي  رئيس دائرة المراسم، والسفير أحمد بن خميس الجمري رئيس دائرة آسيا الوسطى.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 ديسمبر 2018

"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أستراليا

المزيد

30 أبريل 2019

"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جورجيا

المزيد

16 يناير 2019

"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أيرلندا

المزيد

29 أبريل 2019

رئيسة البرلمان التركماني تتسلم أوراق اعتماد سفير السلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

البيماني يحث طلاب الدفعة الجديدة بجامعة السلطان قابوس على اختيار التخصصات المناسبة للقدرات والطموحات

المحليات - تعليم

موسم استثنائي في دار الأوبرا السلطانية.. و"الناي السحري" بطابع عماني مميز

المحليات - ثقافة

5 آلاف مخطوط عماني تروي سيرة أبناء السلطنة في صناعة الحضارة الإنسانية

المحليات - ثقافة

وزير الإسكان يقص شريط افتتاح مدينة "بي.بي.إتش" العمالية في الرسيل باستثمار 19 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

خبراء من 52 دولة يثرون مناقشات معرض ومؤتمر النفط الثقيل العالمي في مسقط

الاقتصاد - محلي

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة