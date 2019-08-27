"الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير تركمانستان

مسقط - العمانية

تسلم سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، أمس، نسخة من أوراق اعتماد سعادة أوراز اطاجانوفينش سفير جمهورية تركمانستان المعين غير المقيم لدى السلطنة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته بديوان عام وزارة الخارجية لسعادة السفير؛ حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، كما تمَّ التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة السفير ناصر بن محمد البوسعيدي رئيس دائرة المراسم، والسفير أحمد بن خميس الجمري رئيس دائرة آسيا الوسطى.