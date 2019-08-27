الثلاثاء, 27 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

استعراض ممكنات "الإبداع في العمل الاجتماعي الخليجي" بصلالة

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

استعراض ممكنات "الإبداع في العمل الاجتماعي الخليجي" بصلالة

 

صلالة - العمانية

نظَّم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية حلقة تدريبية بعنوان "الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي بين الواقع والمأمول في دول مجلس التعاون"، بفندق كراون بلازا صلالة، وبرعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، وتستمر ثلاثة أيام.

وألقى خميس بن زاهر الفهدي مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، كلمة الوزارة؛ تطرق خلالها إلى أهداف الحلقة التدريبية التي من بينها: تنمية المهارات الشخصية والإدارية والتنظيمية وبناء قدرات وكفاءات المسؤولين وتطويرها في مجال الابداع والابتكار، إضافة لإتاحة الفرصة للمسؤولين والباحثين للتحاور وتبادل الخبرات والتجارب الإبداعية والابتكارية لبرامج ومشاريع اجتماعية مطبقة في دول مجلس التعاون.

من جانبه، ألقى الدكتور عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة؛ قال فيها: إنَّ هذا اللقاء يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن المجلس وتجسيدا للعمل الجماعي الجاد لدول مجلس التعاون الخليجي للإسهام في التنمية الاجتماعية المستدامة المركزة على بناء الإنسان ورسم السياسات الاجتماعية، وتفعيل دورها في ضمان تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعيين لمواطنيها. وأضاف أنَّ الحلقة التدريبية تسعى لتعريف المشاركين بإستراتيجيات الإبداع والابتكار في تصميم البرامج والمشاريع الاجتماعية التنموية، وفي مواجهة أبرز الظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تواجه القطاع الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتضمَّن برنامج الحلقة إقامة جلسات تدريبية في مجالات العمل الاجتماعي في الدول الخليجية؛ من بينها: الابتكار والإبداع والتحديات وآلية تمويل الخدمات الاجتماعية، إلى جانب المبادرات المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي، وسلوك العمل الابتكاري، ويحاضر فيها عدد من الخبراء والمختصين في مجال العمل الاجتماعي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 مايو 2015

استعراض آلية العمل بالعيادات التخصصية بالمراكز الصحية بصلالة

المزيد

22 مارس 2016

استعراض استراتيجيّة العمل الاجتماعي "2016-2025" في اللقاء التنسيقي لدوائر التنمية الأسرية

المزيد

02 أبريل 2017

برنامج المرصد الاجتماعي يشارك في الملتقى الخليجي للإعاقة بالكويت

المزيد

03 أبريل 2017

برنامج المرصد الاجتماعي يشارك في الملتقى الخليجي للإعاقة بالكويت

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

البيماني يحث طلاب الدفعة الجديدة بجامعة السلطان قابوس على اختيار التخصصات المناسبة للقدرات والطموحات

المحليات - تعليم

موسم استثنائي في دار الأوبرا السلطانية.. و"الناي السحري" بطابع عماني مميز

المحليات - ثقافة

5 آلاف مخطوط عماني تروي سيرة أبناء السلطنة في صناعة الحضارة الإنسانية

المحليات - ثقافة

وزير الإسكان يقص شريط افتتاح مدينة "بي.بي.إتش" العمالية في الرسيل باستثمار 19 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

خبراء من 52 دولة يثرون مناقشات معرض ومؤتمر النفط الثقيل العالمي في مسقط

الاقتصاد - محلي

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة