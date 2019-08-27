استعراض ممكنات "الإبداع في العمل الاجتماعي الخليجي" بصلالة

صلالة - العمانية

نظَّم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية حلقة تدريبية بعنوان "الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي بين الواقع والمأمول في دول مجلس التعاون"، بفندق كراون بلازا صلالة، وبرعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، وتستمر ثلاثة أيام.

وألقى خميس بن زاهر الفهدي مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، كلمة الوزارة؛ تطرق خلالها إلى أهداف الحلقة التدريبية التي من بينها: تنمية المهارات الشخصية والإدارية والتنظيمية وبناء قدرات وكفاءات المسؤولين وتطويرها في مجال الابداع والابتكار، إضافة لإتاحة الفرصة للمسؤولين والباحثين للتحاور وتبادل الخبرات والتجارب الإبداعية والابتكارية لبرامج ومشاريع اجتماعية مطبقة في دول مجلس التعاون.

من جانبه، ألقى الدكتور عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة؛ قال فيها: إنَّ هذا اللقاء يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن المجلس وتجسيدا للعمل الجماعي الجاد لدول مجلس التعاون الخليجي للإسهام في التنمية الاجتماعية المستدامة المركزة على بناء الإنسان ورسم السياسات الاجتماعية، وتفعيل دورها في ضمان تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعيين لمواطنيها. وأضاف أنَّ الحلقة التدريبية تسعى لتعريف المشاركين بإستراتيجيات الإبداع والابتكار في تصميم البرامج والمشاريع الاجتماعية التنموية، وفي مواجهة أبرز الظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تواجه القطاع الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتضمَّن برنامج الحلقة إقامة جلسات تدريبية في مجالات العمل الاجتماعي في الدول الخليجية؛ من بينها: الابتكار والإبداع والتحديات وآلية تمويل الخدمات الاجتماعية، إلى جانب المبادرات المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي، وسلوك العمل الابتكاري، ويحاضر فيها عدد من الخبراء والمختصين في مجال العمل الاجتماعي.