34 كادرا مختصا في حلقة توثيق المنتجات الحرفية بـ"كلية الأجيال"

مسقط - العمانية

نظم مكتب مشروع كلية الأجيال، أمس، حلقة عمل لتوثيق المنتجات الحرفية العمانية، ضمن خطة عمل وتوصيات اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال، بمشاركة 34 من الكوادر العاملة بمكتب مشروع كلية الأجيال والهيئة العامة للصناعات الحرفية، ممن يُعهد إليهم مقابلة الحرفيين بالميدان لتوثيق المنتجات الحرفية العمانية الأصيلة.

وركزت الحلقة على أهمية توثيق المنتجات الحرفية التي كانت تُزَاول من قبل الحرفيين العمانيين، أو ما زالت تنتج حتى وقتنا الحاضر، كما تضمَّنت استعراض الطرق والإجراءات التي سوف يتم تبنيها لتوثيق المنتجات الحرفية العمانية في خمسة مجالات؛ هي: الفخار والنسيج والجلود والمعادن والخشبيات، والتي سوف تمنح كلية الأجيال درجة البكالوريوس في مجال فنون الصناعات الحرفية.

وخلال أعمال الحلقة، قدم المصور حسين بن جاسم البحراني درسا عمليا للمشاركين في الحلقة حول فن التصوير لأجل توثيق مراحل وأدوات ومعدات ومواد تصنيع المنتج الحرفي.

وسبق انطلاق الحلقة عدة إجراءات؛ منها: تحديد المنتجات العمانية التي كانت أو ما زالت تصنع من قبل الحرفيين العمانيين، وتحديد الحرفيين الذين يقومون بصناعة هذه المنتجات واختيار بعض منهم وفق ضوابط مدروسة لإجراء مقابلات معهم، وإعداد الأدوات المناسبة لجمع المعلومات والبيانات من الحرفيين الذين تم اختيارهم للمقابلة، وتكوين فريق من المختصين بالمحافظات لتنفيذ المقابلات مع الحرفيين. عقب ذلك، تكوين فريق لتحليل البيانات المرسلة من منفذي المقابلات وتوثيقها وإصدارها في مجلدات خمسة؛ هي: الفخار والنسيج والجلود والخشبيات والمعادن.