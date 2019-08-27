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"البحث العلمي" يستهل اليوم المرحلة الثانية لمشروع "الإستراتيجية الوطنية"

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

تنطلق، اليوم -وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية- الحلقة النقاشية التي يعقدها مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير (2020-2040) لمحور التمكين الاجتماعي والاقتصادي، ضمن المرحلة الثانية لمشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير (2020-2040)، وذلك بمشاركة مختصين ومعنيين من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين، والجمعيات غير الحكومية، ومن ذوي الخبرة العملية الطويلة.

وتستهدفُ المرحلة الثانية من مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير جمع البيانات والمعلومات، وتوليد الأفكار والمقترحات بشأن تعريف الأولويات البحثية للمرحلة المقبلة (2020-2040) ومواءمة هذه الأولويات مع ركائز رؤية عُمان 2040، وكذلك مواءمتها مع التوجهات الإستراتيجية للقطاعات المختلفة، وجهود السلطنة في دعم أهداف التنمية المستدامة، كما تأتي هذه الحلقة ضمن ثلاث حلقات نقاشية تحضيرية؛ تشمل: منظومة الأمن الغذائي وترابطها مع الأمن المائي وأمن الطاقة، وكذلك الحصيلة المعرفية والثروة الفكرية.

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