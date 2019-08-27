السلطنة تتوج بجائزة دولية في "البيئة والتنمية المستدامة"

مسقط - العمانية

توِّجت السلطنة -مُمثلة بمركز العلوم البحرية والثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية- بالمركز الأول في جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، في دورتها الحالية لعامي (2018-2019)، عن فرع أفضل البحوث والإنجازات والممارسات في مجال البيئة والتنمية المستدامة؛ من خلال المشروع الذي نفذّه المركز تحت عنوان "التحقق من عمر ونمو ذوات البقع الصغيرة المرقطة في منطقة الساحل الشمالي الغربي لبحر عمان".

ومن المقرر تسليم الجائزة خلال حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، المقرر عقده بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أكتوبر المقبل.

والجائزة تهدف لترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في الوطن العربي، وتحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات العربية والدولية الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها. كما تشجع الجائزة على العمل البيئي ونشر الوعي، وهي في الوقت نفسه تعدُّ حافزًا لكافة المؤسسات والأفراد نحو تأمين مستقبل الأجيال في المنطقة العربية ولصالح الإنسانية جمعاء.