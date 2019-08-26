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27 طبيبة في الدورة التدريبية الوطنية حول "الآشعة فوق الصوتية"

الإثنين 26 أغسطس 2019 08:05 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

انطلقت صباح أمس الأحد الدورة التدريبية الوطنية للأشعة فوق الصوتية للحوامل التي تنظمها دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة، بالتعاون مع دائرة أمراض النساء والولادة بالمستشفى السلطاني، وبالتعاون الفني مع الجمعية العالمية لأشعة الموجات فوق الصوتية، بمشاركة عدد من المدربات الوطنيات اللاتي تمّ تدريبهنّ مسبقا تحت إشراف الجمعية العالمية لأشعة الموجات فوق الصوتية لمدة 18 شهرا.

وتأتي الدورة استمراراً لخطة دائرة صحة المرأة والطفل التابعة للمديرية العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية العالمية لأشعة الموجات فوق الصوتية ودائرة أمراض النساء والولادة بالمستشفى السلطاني لإعداد مدربات وطنيات معتمدات في مجال الأشعة فوق الصوتية للحوامل من مختلف محافظات السلطنة.

الحلقة التي تستمر لمدة خمسة أيام؛ تقام في المستشفى السلطاني لتدريب نحو 27 طبيبة من العاملات في عيادات أمراض النساء والولادة من مختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة. وتتضمن الحلقة محاضرات نظرية وتدريبا عمليا وتقييما لمهارات الطبيبات المشاركات. وتهدف الحلقة إلى تدريب الطبيبات على كيفية استخدام الأشعة فوق الصوتية لمتابعة الحوامل، والاطلاع على أحدث التقنيات والأساليب العلاجية في استخدام الأشعة عن طريق استخدام جهاز المحاكاة للأشعة فوق الصوتية الذي دشنته وزارة الصحة في نوفمبر2017.

ومع ازدياد مخرجات هذه الحلقة من مدربات وطنيات؛ من المؤمل أن تتوفر عملية التدريب في جميع المحافظات بهدف تطبيق منهج اللامركزية. وتعتبر مثل هذه الدورات نقلة نوعية لخدمات رعاية المرأة الحامل وكيفية تشخيص الحالات المختلفة والتعامل معها.

وتقام هذه الحلقة التدريبية على عدة مراحل، وهذا هو الأسبوع الأول من المرحلة الثانية وتستمر لمدة خمسة أيام وسيتم الإعلان عن المراحل الأخرى لاحقا.

يشار إلى أنّ الطبيبات الوطنيات المشاركات في هذه الحلقة تم تدريبهن مسبقا يد العديد من المدربين الدوليين من كندا والنرويج وإستونيا ضمن الجمعية العالمية لأشعة الموجات فوق الصوتية.

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