التوصية بالقضاء على مسببات سوء التغذية في ندوة علمية بصلالة

صلالة - الرؤية

أوصت ندوة "تغذية الأطفال والرضع"، والتي أقيمت أمس الأول بمنتجع ميلينيوم صلالة، بضرورة الاهتمام بالنمو الجسدي والعقلي للأطفال؛ لما له من دور في التنمية البشرية، والاستثمار في الأطفال وجعلها أولوية للانتقال إلى المجتمعات الحديثة، والعمل على القضاء على مُسبِّبات سوء التغذية وزيادة عوامل الذكاء لدى الأطفال من خلال البرامج الصحية المعنية بذلك.

وجاء تنظيم ندوة "تغذية الأطفال والرضع" من قبل قسم الأطفال بمستشفى السلطان قابوس بصلالة وسط حضور 120 من الفئات الطبية والطبية المساعدة العاملين في مجالي الأطفال والتغذية. وقام د. حامد الهزيلى استشارى أول طب الأطفال ورئيس قسم طب الأطفال بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، في مستهل الندوة، بالترحيب بالمشاركين، متمنيا لهم طيب الإقامة والتوفيق.

وتضمَّن برنامج الندوة العديد من المحاضرات الطبية التخصصية التي تناولت الجوانب المختلفة لتغذية الأطفال والرضع؛ حيث قدم د. حامد الهزيلى محاضرة بعنوان "طرق التغدية عن طريق الانبوب للأطفال". فيما قدَّم د. نايل عبد الحميد استشارى طب الأطفال محاضرة بعنوان "حساسية الطعام لدى الأطفال".

و شارك د. خالد الريامى من المستشفى السلطاني بمحاضرة عن تحديات التغذية فى الأطفال الخدج، خصوصا المواليد بوزن أقل من واحد كيلوجرام. كما تناولت الندوة صعوبات البلع عند الأطفال وآلية السماح للأطفال بالتدريب على التحدث فى وجود أنبوبة القصبة الهوائية فى محاضرتين ألقاهما د. عامر التوبي رئيس قسم التخاطب وصعوبات البلع بالمستشفى السلطانى ووزارة الصحة. كما تناول د. داني الحمود أستاذ طب الأطفال بمستشفى سانت جورج بلبنان الطرق العلمية الحديثة للفطام عن الرضاعة الطبيعية.