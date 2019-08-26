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"أوريدو" تكافئ عملاءها بعروض الـ "90 يوما"

الإثنين 26 أغسطس 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

"أوريدو" تكافئ عملاءها بعروض الـ "90 يوما"

مسقط – الرؤية

تواصل Ooredoo إثراء تجربة عملائها ومكافأتهم على ولائهم الدائم لها بالعديد من الهدايا القيّمة اليومية من خلال عرضها الجديد مفاجآت. وبدءًا من 22 أغسطس ولمدة 90 يومًا، سيكون بإمكان عملاء مسبق الحاليين والجدد الاستمتاع بمجموعة من العروض اليوميّة المميّزة، بما في ذلك رصيد مجاني يصل إلى 100% ودقائق مكالمات محلية ودولية وبيانات مجانيّة وخصومات رائعة على الاشتراكات في خدمة ستريم أون، ويتوفر العرض عند إعادة شحن الرصيد بقيمة 3 و5 و10 ريالات عُمانية.

وقال فراس بن عبد الله الشيخ، مدير عام مبيعات الأفراد: نبحث دائماً عن أفضل السُبل والعروض التي نتطلع من خلالها إلى رفد عملائنا بخدمات ذات قيمة مضافة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المتجددة. وسيمنح عرض مفاجآت، خدماتهم المفضلة لتمكنهم من البقاء على اتصال دائم سواء لتصفح الإنترنت أو للاستمتاع بألعاب الإنترنت، أو لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو للتواصل مع أحبائهم دون أي تكلفة إضافية.

ويتيح العرض لعملاء مسبق إمكانية الوصول إلى العديد من العروض اليومية تتضمن بيانات إضافية تصل إلى 100٪ عند الاشتراك في باقات الإنترنت الشهرية 3 و5 و10 ريال عُماني، إضافة إلى خصومات لخدمة "ستريم أون اليومية" لمشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة بلا حدود، وبيانات إضافية للتواصل الاجتماعي. وسيحصل المشتركون على مكافأة 100% رصيد مجاني عند إعادة شحن رصيدهم بقيمة 3 و5 و10 ريال عُماني. وتقدم العروض اليومية دقائق محلية مجانية إضافية تصل إلى 100٪ مع باقات المكالمات الشهرية بقيمة 2 و3 ريال عُماني فقط، ودقائق دولية مجانية عند الاشتراك في بعض باقات المكالمات الدولية من أوريدو. ويتيح عرض "مفاجآت" للعملاء إمكانية الوصول الفوري إلى الخدمات ذات القيمة المضافة والأكثر طلباً. ويمكن لعملاء مسبق الاستفادة من العرض بطلب الرقم *141*888# أو الاشتراك من خلال تطبيق Ooredoo الحائز على العديد من الجوائز المرموقة.

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