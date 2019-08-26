"حياكم".. نسخة جديدة من ملتقى بنك عمان العربي في صلالة

صلالة – الرؤية

نظّم بنك عُمان العربي الملتقى الثالث ضمن سلسلة ملتقيات "حياكم" في صلالة جاردنز مول، بعد نجاح الملتقيين اللذين تمّ تنظيمهما في ولايتي نزوى وصور. وتضمّن الملتقى أنشطة وألعابا ممتعة استمتع بها الأطفال والكبار معًا. ودعا بنك عمان العربي عددا من الحرفيين ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الولاية، لعرض منتجاتهم وخدماتهم للزوار.

وقال هلال السيابي، رئيس الاتصالات المؤسسية في بنك عمان العربي: نتطلع دائما إلى التواصل عن قرب مع عملائنا والمجتمع المحلي، لهذا تشكل مثل هذه التجمعات واللقاءات غير الرسمية فرصة لتحقيق ذلك، حيث تسمح لموظفي البنك بالتفاعل مع الحاضرين والإجابة عن استفساراتهم.

وتعد فعالية "حياكم صلالة" ثالث ملتقى ضمن 4 ملتقيات ينظمها البنك بهدف الإجابة عن استفسارات العملاء وعرض المنتجات والخدمات التي يقدمها للحضور، ومنها حساب حصاد للتوفير وتقنيات الحماية القائمة على القياسات الحيوية والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال.

وأضاف هلال السيابي: بالإضافة إلى التواصل مع المجتمع المحلي، يعد الترويج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد الأهداف المهمة لملتقى حياكم. وتشكل مثل هذه الفعاليات مساحة مثالية للتسويق لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يستطيعوا من خلالها التواصل مع العملاء المحتملين ويسوقوا لأعمالهم ليتعرف عليها أكبر عدد من الأشخاص.

ولكونها فعالية عائلية، استضاف البنك عددًا من الأنشطة الترفيهية ليستمتع بها جميع أفراد العائلة في "كيدز زون" وشملت الرسم على الوجوه والحنا والألعاب وتقديم الهدايا، إلى جانب تنظيم عرض خدع العلوم السحرية. كما استضاف البنك عرضًا للمغني العُماني مؤيد حبراص. ويقام الملتقى الأخير في سيتي سنتر صحار الشهر المقبل.