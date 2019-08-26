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فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

الإثنين 26 أغسطس 2019 05:27 م بتوقيت مسقط

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

الرؤية - خاص

قالَ الخبيرُ الفلكيُّ الدكتور صبيح بن رحمان الساعدي إنَّ الحسابات الفلكية لحركة الشمس والأرض والقمر، وتأثير الكواكب السيارة الأخرى على حركة القمر، تُشير إلى أن هلال شهر محرم للعام الهجري 1441 سيقترن -إن شاء الله تعالى- بالشمس عند الساعة الثانية والدقيقة 38 و9 ثوانٍ ظُهر يوم الجمعة الموافق 30/8/2019م (حسب التوقيت المحلي للسلطنة)، وتكون رؤية الهلال مساء يوم الجمعة "صعبة جدًا جدًا" في جميع محافظات السلطنة وغالبية الدول العربية والإسلامية.

وأضاف أنَّ الهلال سيمكُث 16 دقيقة و5 ثوانٍ بعد غروب الشمس (بالنسبة لمسقط) ويكون على ارتفاع حوالي 3 درجات فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، بينما سيشاهد في اليوم التالي السبت 31/8/2019م بسهولة ويسر في جميع محافظات السلطنة وغالبية الدول الغربية والإسلامية؛ حيث يمكث الهلال أكثر من ساعة بعد غروب الشمس (بالنسبة لمسقط)، ويكون على ارتفاع حوالي 13 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، وعليه سيكون يوم الأحد 1/9/2019م غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد 1441، أعاده الله على جميع المسلمين بالخير والبركة، وجعل أيامه سلاما ووئاما.

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