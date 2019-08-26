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صدق أو لا تصدق.. ترامب يقترح قصف الأعاصير بالقنابل النووية

الإثنين 26 أغسطس 2019 04:03 م بتوقيت مسقط

صدق أو لا تصدق.. ترامب يقترح قصف الأعاصير بالقنابل النووية

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة.

وأفاد موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا، أنه خلال جلسة مخصصة لاطلاع الرئيس على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، سأل ترامب إن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الأفريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة.

وهذا التساؤل ليس الأول للرئيس الأمريكي حيث أنه قدم مثل هذا الاقتراح في عام 2017 عندما سأل ترمب مسؤولًا كبيرا عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة.

وأشار موقع آكسيوس إلى أن ترمب لم يذكر استخدام قنابل نووية في المرة الأولى.

ورفض البيت الأبيض التعليق على التقرير، لكن مسؤولا رفيعا في الإدارة قال إن "قصد ترامب ليس سيئا".

تجدر الإشارة إلى أن فكرة ترامب ليست جديدة بحسب الموقع، فالاقتراح تم تقديمه في الأصل من قبل عالم حكومي في الخمسينات من القرن الماضي خلال ولاية الرئيس دوايت أيزنهاور.

وتطفو هذه الفكرة على السطح بين وقت وآخر، على الرغم من أن العلماء يجمعون على أنها لا يمكن أن تنجح.

 

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