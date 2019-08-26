تغيير في ملكية "أوريدو عمان"

مسقط – الرؤية

أعلنت الشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو عمان) أن شركة Ooredoo، Q.P.S.C المساهم الرئيسي بها، حولت حصتها البالغة 55% في شركة أوريدو عمان من شركة مينا إنفستكوم إلى شركة سيوله الدولية للاستثمار والمسجلة في قطر، في إطار عملية إعادة تنظيم داخلية. وأفادت أن كلتا الشركتين تعود ملكيتها إلى Ooredoo، Q.P.S.C.

وجاء سهم أريدو في صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 135.3 مليون ريال وبنسبة 98 في المئة، وتصدرت أريدو أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 358 مليون سهم وبنسبة 97 في المئة.