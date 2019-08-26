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السلطنة تفوز بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية

الإثنين 26 أغسطس 2019 03:04 م بتوقيت مسقط

السلطنة تفوز بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية

 

مسقط - العمانية

فازت السلطنة ممثلة بمركز العلوم البحرية والثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية، بالمركز الأول في جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي في دورتها الحالية لعامي (2018 – 2019) .

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