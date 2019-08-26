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تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

الإثنين 26 أغسطس 2019 12:38 م بتوقيت مسقط

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس غائم جزئيًا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع احتمال تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 41/ 30 وفي مدينة صلالة 28 / 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 44 درجة في عبري وفهود وأدناها 14 درجة في جبل شمس.

 

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