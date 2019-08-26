افخرْ بنفسكِ



د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

اعملْ لدنياكَ جَهْداً دونَ إِجزاعِ

كأنَّما أَنْتَ في نَيلِ البَقَا ساعِ

//

واعمل لأُخْرَاكَ لا تُشْغِلْكَ لاهيةٌ

من اللَّواهيَ عن كَدٍّ، وإِزماعِ

//

حَبَاكَ ربُّكَ بالنُّعمى يَطِيْبُ لها

عيشٌ، ويهنأُ حَمَّادٌ بإِمتاعِ

//

فَتَحْرُثُ الأرضَ آمالاً، وتَعْمُرُها

كما تَشاءُ عَطَاءً غَيْرَ مُرتاعِ

//

وتغمُرُ المدَّ سعياً دونما كَلَلٍ

كأنَّ سَعْيَكَ هطَّالٌ بإِمراعِ

//

يأتيكَ رِزْقُكَ في يُسْرٍ وفي رَغَدٍ

من المعاشِ هنيئاً غير مُلتاعِ

//

وأنتَ مع ذاكَ مَشْمولاً برحمتِهِ

ودَفْعِهِ الضُّرَ من سُقْمِ وأَوْجَاعِ

//

فليسَ تُنْسِيْكَ تلك الطَّيباتُ وما

نالتْ غضارتها من أَيْدِ مَنَّاعِ

//

لم تنسَ أنَّ الذي أولاكَ نِعْمَتَهُ

أغناكَ عن كفِّ منَّانٍ وطمَّاعِ

//

"لا أشبعَ الله مَن أُلْهُوا وما علموا

عنِ المعالي بإرواءٍ وإشباعِ"(1)

//

ما بين فانيةٍ تُطْوَى وخالدةٍ

سعَيتَ ما بينَ إمهالٍ وإسراعِ

//

توسُّطُ السَّعيِ نُعْمَى قد غَنِمْتَ بها

فافخرْ بنفسكِ يا ذا الرُّشدِ من ساعِ