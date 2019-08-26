افخرْ بنفسكِ

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان
اعملْ لدنياكَ جَهْداً دونَ إِجزاعِ
كأنَّما أَنْتَ في نَيلِ البَقَا ساعِ
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واعمل لأُخْرَاكَ لا تُشْغِلْكَ لاهيةٌ
من اللَّواهيَ عن كَدٍّ، وإِزماعِ
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حَبَاكَ ربُّكَ بالنُّعمى يَطِيْبُ لها
عيشٌ، ويهنأُ حَمَّادٌ بإِمتاعِ
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فَتَحْرُثُ الأرضَ آمالاً، وتَعْمُرُها
كما تَشاءُ عَطَاءً غَيْرَ مُرتاعِ
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وتغمُرُ المدَّ سعياً دونما كَلَلٍ
كأنَّ سَعْيَكَ هطَّالٌ بإِمراعِ
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يأتيكَ رِزْقُكَ في يُسْرٍ وفي رَغَدٍ
من المعاشِ هنيئاً غير مُلتاعِ
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وأنتَ مع ذاكَ مَشْمولاً برحمتِهِ
ودَفْعِهِ الضُّرَ من سُقْمِ وأَوْجَاعِ
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فليسَ تُنْسِيْكَ تلك الطَّيباتُ وما
نالتْ غضارتها من أَيْدِ مَنَّاعِ
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لم تنسَ أنَّ الذي أولاكَ نِعْمَتَهُ
أغناكَ عن كفِّ منَّانٍ وطمَّاعِ
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"لا أشبعَ الله مَن أُلْهُوا وما علموا
عنِ المعالي بإرواءٍ وإشباعِ"(1)
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ما بين فانيةٍ تُطْوَى وخالدةٍ
سعَيتَ ما بينَ إمهالٍ وإسراعِ
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توسُّطُ السَّعيِ نُعْمَى قد غَنِمْتَ بها
فافخرْ بنفسكِ يا ذا الرُّشدِ من ساعِ