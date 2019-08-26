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افخرْ بنفسكِ

الإثنين 26 أغسطس 2019 09:02 ص بتوقيت مسقط

افخرْ بنفسكِ


د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

اعملْ لدنياكَ جَهْداً دونَ إِجزاعِ
كأنَّما أَنْتَ في نَيلِ البَقَا ساعِ
//
واعمل لأُخْرَاكَ لا تُشْغِلْكَ لاهيةٌ
من اللَّواهيَ عن كَدٍّ، وإِزماعِ
//
حَبَاكَ ربُّكَ بالنُّعمى يَطِيْبُ لها
عيشٌ، ويهنأُ حَمَّادٌ بإِمتاعِ
//
فَتَحْرُثُ الأرضَ آمالاً، وتَعْمُرُها
كما تَشاءُ عَطَاءً غَيْرَ مُرتاعِ
//
وتغمُرُ المدَّ سعياً دونما كَلَلٍ
كأنَّ سَعْيَكَ هطَّالٌ بإِمراعِ
//
يأتيكَ رِزْقُكَ في يُسْرٍ وفي رَغَدٍ
من المعاشِ هنيئاً غير مُلتاعِ
//
وأنتَ مع ذاكَ مَشْمولاً برحمتِهِ
ودَفْعِهِ الضُّرَ من سُقْمِ وأَوْجَاعِ
//
فليسَ تُنْسِيْكَ تلك الطَّيباتُ وما
نالتْ غضارتها من أَيْدِ مَنَّاعِ
//
لم تنسَ أنَّ الذي أولاكَ نِعْمَتَهُ
أغناكَ عن كفِّ منَّانٍ وطمَّاعِ
//
"لا أشبعَ الله مَن أُلْهُوا وما علموا     
عنِ المعالي بإرواءٍ وإشباعِ"(1)
//
ما بين فانيةٍ تُطْوَى وخالدةٍ
سعَيتَ ما بينَ إمهالٍ وإسراعِ
//
توسُّطُ السَّعيِ نُعْمَى قد غَنِمْتَ بها
فافخرْ بنفسكِ يا ذا الرُّشدِ من ساعِ

 

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