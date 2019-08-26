أبو نبراس البوصافي | مسقط
(1) غزوة من غير جند
وهل عيبٌ إذا عيْني أحبَّتْ
وسالَ لعابُها حتى الصباحِ
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وظلَّتْ تنظرُ البدْرَ المُحلّى
بياقوتٍ أمدُّ لهُ جناحِي
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فأقطِفُ منْ حلاوتهِ سَناها
وألبسُهُ على قلبي المُباحِ
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أباحتْ غزْوَهُ منْ غير جندٍ
فيا اللهُ هل يجْدي كفاحي
//
بسهْمِ العشْقِ أرْدتْ كلَّ نبضٍ
وكنتُ صريعَهُ رغْم الجراحِ
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يقولُ الناسُ لا عشقٌ سيبْلى
وعشْقكَ في الدُّنا مثل الرياحِ
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تجودُ بخيْرِها في كلِّ أرضٍ
كذاك العشقُ يخْضرُ كلَّ ساحِ
(2) موعظة:
ما كلُّ ما يتمنَّى المرْءُ يا ولَدي
يُدْركْ مُناهُ على عيْشٍ منَ الرَّغدِ
//
صرْفُ الدُّهورِ سراعاً سَوف تُطْفئُ مَنْ
أقامَ دوْلتهُ في التِّبرِ والعدَدِ
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فأينَ نمرودُ والدُّنْيا بقبْضتِهِ
كصوْلجانٍ مَتى ما شاءَ يرْتعِدِ
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هلْ ظلَّ في قصْرِهِ الفضْفاضِ أرْصفةً
منَ الجواهرِ أوْ قارورةَ الخُلُدِ
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وأينَ فرْعونُ والأسْبابُ يمْلكُها
وكلَّ مسْغَبةٍ في تلْكمُ البَلَـدِ
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أتاهُ سهْمُ النَّوى منْ عيْنِ راجِفةٍ
رماهُ بحْرُ القَضا في هوْدجِ الأَبَدِ
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وهلْ لعادٍ وأقْيالُ الجنودُ بِها
أدْنى حياةٍ على الأحْقافِ يا ولَدي
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لا زالَ يحْضُنُها التاريخُ مُبْتسمًا
وقد أطَلَّ عليْها إرْمُ بالمَدَدِ
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أتى على الكلِّ طوفانٌ وأجْندةٌ
منَ الرِّياحِ ومنْ برْقٍ ومنْ رُعُدِ
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فتلْكَ آثارُهمْ واللَّهِ نشْهدُها
وتلكَ دورُهُمُ الظَّلماءُ في اللُّحُدِ
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يا ليْتَ نفْسيَ أزْهارٌ مُجمَّعةٌ
على الغُصونِ تقودُ النَّاسِ للسُّعُدِ
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وليتَ لي من أديمِ الأرضِ أوديةٌ
منَ السَّعادةِ أُهْديها لكلِّ يدِ
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قدْ سرَّ أوَّلنا ما كانَ منْ ذهَبٍ
لا مرْحبًا بغِنىً منْ بعدهِ نَكَدي