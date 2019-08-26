

أبو نبراس البوصافي | مسقط

(1) غزوة من غير جند

وهل عيبٌ إذا عيْني أحبَّتْ

وسالَ لعابُها حتى الصباحِ

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وظلَّتْ تنظرُ البدْرَ المُحلّى

بياقوتٍ أمدُّ لهُ جناحِي

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فأقطِفُ منْ حلاوتهِ سَناها

وألبسُهُ على قلبي المُباحِ

//

أباحتْ غزْوَهُ منْ غير جندٍ

فيا اللهُ هل يجْدي كفاحي

//

بسهْمِ العشْقِ أرْدتْ كلَّ نبضٍ

وكنتُ صريعَهُ رغْم الجراحِ

//

يقولُ الناسُ لا عشقٌ سيبْلى

وعشْقكَ في الدُّنا مثل الرياحِ

//

تجودُ بخيْرِها في كلِّ أرضٍ

كذاك العشقُ يخْضرُ كلَّ ساحِ

(2) موعظة:

ما كلُّ ما يتمنَّى المرْءُ يا ولَدي

يُدْركْ مُناهُ على عيْشٍ منَ الرَّغدِ

//

صرْفُ الدُّهورِ سراعاً سَوف تُطْفئُ مَنْ

أقامَ دوْلتهُ في التِّبرِ والعدَدِ

//

فأينَ نمرودُ والدُّنْيا بقبْضتِهِ

كصوْلجانٍ مَتى ما شاءَ يرْتعِدِ

//

هلْ ظلَّ في قصْرِهِ الفضْفاضِ أرْصفةً

منَ الجواهرِ أوْ قارورةَ الخُلُدِ

//

وأينَ فرْعونُ والأسْبابُ يمْلكُها

وكلَّ مسْغَبةٍ في تلْكمُ البَلَـدِ

//

أتاهُ سهْمُ النَّوى منْ عيْنِ راجِفةٍ

رماهُ بحْرُ القَضا في هوْدجِ الأَبَدِ

//

وهلْ لعادٍ وأقْيالُ الجنودُ بِها

أدْنى حياةٍ على الأحْقافِ يا ولَدي

//

لا زالَ يحْضُنُها التاريخُ مُبْتسمًا

وقد أطَلَّ عليْها إرْمُ بالمَدَدِ

//

أتى على الكلِّ طوفانٌ وأجْندةٌ

منَ الرِّياحِ ومنْ برْقٍ ومنْ رُعُدِ

//

فتلْكَ آثارُهمْ واللَّهِ نشْهدُها

وتلكَ دورُهُمُ الظَّلماءُ في اللُّحُدِ

//

يا ليْتَ نفْسيَ أزْهارٌ مُجمَّعةٌ

على الغُصونِ تقودُ النَّاسِ للسُّعُدِ

//

وليتَ لي من أديمِ الأرضِ أوديةٌ

منَ السَّعادةِ أُهْديها لكلِّ يدِ

//

قدْ سرَّ أوَّلنا ما كانَ منْ ذهَبٍ

لا مرْحبًا بغِنىً منْ بعدهِ نَكَدي