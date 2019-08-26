بدر بن سعود يتسلم دعوة حضور "منتدى الدوحة التاسع عشر"

مسقط - الرؤية

استقبل معالي السيّد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس سعادة علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر الشقيقة المعتمد لدى السلطنة؛ حيث سلّم معاليه رسالة خطية من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، يدعو فيها معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع لحضور منتدى الدوحة التاسع عشر الذي سيعقد في الفترة من 14 وحتى 15 من ديسمبر 2019.

وتمّ خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.