مسقط تستضيف حلقة عمل إقليمية بالتعاون مع "الإيكاو"

صلالة - العمانية

تستضيف السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اليوم حلقة عمل البحث والإنقاذ المشتركة بين مكاتب منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لأقاليم إفريقيا، آسيا والمحيط الهندي والشرق الأوسط في صلالة، وتستمر أربعة أيام.

وتأتي هذه الحلقة تأكيدا للدور المحوري الذي تقوم به السلطنة على كافة أصعدة الطيران محليا وإقليميا وعالميا. وتشارك في الحلقة أكثر من 20 دولة و100 خبير ومختص ممثلين لمجالات مختلفة من سلطات الطيران المدني والعسكري والبحري والملاحة الجوية. وتهدف هذه الحلقة لتقديم نظرة عامة على آخر التطورات المتعلقة بالبحث والإنقاذ من وجهات نظر منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية وتبادل تجارب الدول فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ، ومعالجة القضايا المتعلقة بالتعاون المدني والعسكري، وتطوير التكنولوجيا والدروس المستفادة من ترتيبات البحث والإنقاذ، وكذلك توفير فرصة للمناقشات الثنائية متعددة الأطراف حول اتفاقيات (SAR).

وسيتم إجراء تمرين عملي يهدف إلى تعريف المشاركين بالجوانب التشغيلية والتطبيقية للبحث والإنقاذ في السلطنة. ومن المؤمل أن يتم الاتفاق على التوصيات لتطوير أساليب العمل وتتضمن هذه التوصيات مقترحات ترفع من كل إقليم لفريق الإيكاو المختص لتكون الأساس للمرحلة المقبلة، ومن شأنها تعزيز التعاون بين الدول وضمان التنسيق بين أقاليم الإيكاو لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.