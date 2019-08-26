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إشادات إعلامية دولية بالمقومات السياحية في السلطنة

الإثنين 26 أغسطس 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

 

لندن- العمانية

أشادت وسائل إعلام أجنبية بالسلطنة كوجهة سياحية تزخر بالعديد من المقومات، معتبرة أنّ ذلك يجعل منها مقصدًا سياحيًا فريدًا للسياحة العلاجية التي تمتزج مع الثقافة والطبيعة التي تنفرد بها السلطنة دون باقي دول المنطقة.

واستعرضت صحيفة "ذا سكوتسمان" الأسكتلندية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني العديد من تلك المعطيات على رأسها الكثبان الرملية بوادي الأبيض والسلاسل الجبلية والأكلات العمانية التي يتميز بها المطبخ العماني، إضافة إلى الصورة الطبيعية النادرة التي تتمثل في مشاهدة المناظر الخلابة في كل اتجاه فضلا عن المعالم الحضارية في السلطنة والأسواق التاريخية بما تشتهر به من منتجات عمانية شهيرة مثل اللبان العماني والخنجر العمانية التقليدية والمشغولات اليدوية الرائعة.

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إنّ صلالة وجهة سياحية شهيرة في السلطنة؛ حيث سياحة التخييم في أجواء تمر عبر الجبال إلى الصحراء إلى البحر، عبر محافظة ظفار في الجنوب، والغوص ومشاهدة الحيتان في بحر العرب وبحر عمان فضلا عن المناظر الطبيعية الخلابة.

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