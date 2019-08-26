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يتضمن حلقات عمل متخصصة وجلسات حوارية وقصص نجاح محلية ودولية

وزير الخدمة المدنية يفتتح المؤتمر الخليجي التاسع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية بصلالة.. اليوم

الإثنين 26 أغسطس 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

وزير الخدمة المدنية يفتتح المؤتمر الخليجي التاسع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية بصلالة.. اليوم

صلالة - العمانية

يبدأ، اليوم الإثنين، المؤتمرُ الخليجيُّ التاسع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية، تحت عنوان "الابتكار المؤسسي وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية"، تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية.

ويستهدفُ المؤتمر -الذي تُنظِّمه وزارة الخدمة المدنية، بالتعاون مع شركة الأصايل للمؤتمرات بصلالة- المديرين العامين والمشرفين في مختلف مناطق العمل، ومديري ومسؤولي الموارد البشرية، والموظفين بصفة عامة في القطاعين العام والخاص. ويهدفُ المؤتمر إلى تسليط الضوء على الطرق الاحترافية السليمة لتحديد وتحليل أسباب انخفاض الأداء الوظيفي؛ وبالتالي الإنتاجية في القطاعين العام والخاص. ويهدف للتركيز بشكل كبير على كيفية إنجاز الموظفين لأكبر قدر من النتائج في أقل وقت وجهد ممكنين، إضافة لكيفية إيجاد المناخ الوظيفي الإيجابي والملائم لرفع الإنتاجية مع المحافظة على السياسات الأخلاقية وسلوكيات العمل.

ويتضمَّن المؤتمر عِدَّة جلسات تسلط الضوء على عدد من المحاور المهمة المتصلة بالابتكار وتعزيز الإنتاجية؛ منها: الإبداع في تحويل التحديات لفرص بهدف رفع الإنتاجية، والابتكار المؤسسي في حقبة الجيل الصناعي الرابع وعلاقته بالإنتاجية، ومثلث الإبداع لتعزيز الإنتاجية (بيئة العمل - الموظفين - التواصل الفعال)، وأدوات قياس الأداء والإنتاجية.

ويشتملُ المؤتمر على عددٍ من حلقات العمل التخصصية والجلسات الحوارية التفاعلية التي تهدف لتحقيق الهدف الأساسي من المؤتمر، وهو الابتكار وتعزيز الإنتاجية. ويحتوي المؤتمر على تجارب وقصص نجاح لمؤسسات محلية ودولية، إضافة لتطبيقات عملية لقصص نجاح دولية حول الابتكار يقوم المشاركون بتطبيقها بهدف إيجاد طرق لتعزيز الإنتاجية.

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