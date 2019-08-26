"ملتقى كبارة الفتيات" يرفع شعار "الفن والتقنية والقيم الإنسانية"

عبري - ناصر العبري

نظَّم فريقُ كبارة للفتيات مُلتقى كبارة في نسخته الثالثة، تحت شعار "الفن والتقنية والقيم الإنسانية"، وقد دُشِّن الملتقى بمدرسة كبارة لتحفيظ القرآن الكريم، تحت رعاية فاطمة بنت سلطان بن راشد اليعقوبية مديرة دائرة التقويم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الظاهرة، وبلغ عدد المشاركات 35 مشاركة، تراوحت أعمارهن من 15-30 سنة، وتمَّ استهداف فتيات كبارة وما جاورها من مناطق كقرى وادي العين والجبية.

وبدأ الملتقَى بدورة حول "أساسيات التصوير بالهاتف الذكي"، قدمتها نوف اليعقوبية من فريق عبري للتصوير الضوئي؛ تضمنت القواعد الأساسية للتصوير، ومميزات التصوير بالهاتف الذكي، وأنواع عدسات التصوير مع تطبيق لقواعد التصوير.

وفي اليوم الثاني، قدَّم الدكتور علي الحضرمي مشرف إرشاد نفسي دورة "فن التعامل مع الآخرين"، احتوتْ تطبيقات لمبادئ التعامل مع الآخرين، والأسلوب الأسلم للتعامل مع كل أنواع الناس. كما قدَّم إبراهيم الشعيلي من فريق حماية لأمن المعلومات دورة "قيم المجتمع الافتراضي"، قدَّم فيها مهارات التعامل الآمن مع الإنترنت للصغار والكبار، وأسباب وطرق الابتزاز الإلكتروني والحماية منها.

وقدَّمت الفنانة رقية المقبالية دورة فن الرسم بألوان الأكريليك، تضمَّنت أساليب الرسم ومميزات ألوان الأكريليك وخطوات الرسم مع تطبيق مباشر لها. كما استضاف الملتقى مجموعة "إنجاز عمان" لتقديم دورة "مهارات من جوجل"، قدمها كل من عزان البوسعيدي والمعتصم الحراصي. واحتوت الدورة على أساسيات التسويق الرقمي وإستراتيجياته، ووظائف التسويق الرقمي.

واختتم الملتقى بجلسة "ملهمات" بصُحبة رائدة الأعمال رئيسة مجموعة "بسمة أمل" التطوعية؛ حيث ناقشت ريادة الأعمال والأعمال التطوعية، وأقيم حفل الختام تحت رعاية علياء المخزومية.